InRetail Perú, holding que agrupa a las subsidiarias Food Retail, Pharma y Shopping Malls, registró un incremento de 6,3% en ingresos en el segundo trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del 2024.

Se registró también un crecimiento sólido en el negocio de Food Retail, un crecimiento moderado en el negocio de Pharma y una caída en el segmento de Shopping Malls, este último relacionado al accidente ocurrido en el Centro Comercial Real Plaza Trujillo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Por segmentos, el Food Retail registró un incremento en ingresos de 9,5%, a pesar de los cierres temporales de tiendas, con un aumento en las ventas de mismas tiendas de 4.2% en el trimestre, así como la apertura de nuevos locales.

El segmento de Pharma tuvo un incremento en ingresos de 2,4%, combinando un crecimiento de medio dígito en la unidad de Farmacias con una caída en la unidad de Distribución. Las ventas de mismas tiendas crecieron 3.1% en el trimestre.

Por su parte, el negocio de Shopping Malls registró una caída en ingresos de 4,5% explicada por los impactos relacionados al accidente antes mencionado, parcialmente compensado por la mejora en el performance de otros centros comerciales.

El Ebitda Ajustado de InRetail Perú incrementó en 0,9% en el segundo trimestre de 2025 comparado con el mismo periodo del 2024, principalmente explicado por el crecimiento en Ingresos y por la dilución de costos fijos, a pesar de los gastos incrementales relacionados al accidente ocurrido en su mall de Trujillo, que afectaron principalmente los resultados del negocio de Shopping Malls.

Finalmente, la Utilidad Neta de InRetail Perú incrementó en 23,1% en el segundo trimestre del 2025 respecto al mismo periodo del 2024, principalmente explicado por una ganancia neta por diferencia en cambio en el segundo trimestre del 2025, comparado con una pérdida en el mismo periodo del 2024.