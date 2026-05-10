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Resumen

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Fortalecer a la PNP requiere mejorar sus capacidades profesionales y recuperar la confianza ciudadana.
Fortalecer a la PNP requiere mejorar sus capacidades profesionales y recuperar la confianza ciudadana.
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La inseguridad es la principal preocupación de los peruanos. Incluso entre los países donde esta encabeza las preocupaciones ciudadanas, el Perú registra la mayor proporción: 70% de la población lo señala como su principal inquietud.