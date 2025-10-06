Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los peruanos considera la delincuencia su principal preocupación, reflejo de un país donde el crimen y la falta de autoridad ya impactan la economía y la vida cotidiana. Frente a este contexto, CADE Ejecutivos 2025, organizado por IPAE Acción Empresarial, busca impulsar un debate urgente sobre cómo recuperar la estabilidad institucional y sentar las bases de un crecimiento sostenible.

Este escenario de inseguridad y deterioro institucional marcará el eje de la sesión de Gobernabilidad y Seguridad en CADE Ejecutivos 2025, que abordará estrategias para restablecer el principio de autoridad, fortalecer la justicia y promover un Estado capaz de garantizar orden y bienestar para todos

Durante el foro, se pondrá en diálogo a especialistas y líderes como Francisco Calisto Giampietri, vicealmirante (r) de la Marina de Guerra del Perú, y Juan Villarán, exasesor de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia, quienes compartirán propuestas sobre cómo restablecer el orden, enfrentar el avance del crimen y fortalecer la institucionalidad como base del crecimiento.

“El Perú necesita recuperar la confianza en sus instituciones y volver a creer en el poder de la acción colectiva. CADE Ejecutivos busca ser ese espacio donde el liderazgo responsable proponga soluciones concretas y posibles”, señaló Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

CADE Ejecutivos se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre. Durante estos dos días y medios, los participantes abordarán propuestas para reactivar la economía, fortalecer las instituciones y mejorar los servicios públicos, con una mirada puesta en el futuro político y económico del país.

Cabe precisar, que el evento vuelve a Lima tras 17 años como espacio de diálogo y acción colectiva en el Centro de Convenciones de Lima. Con más de 50 expositores confirmados, incluyendo presidentes de la región, académicos y referentes del sector privado, será una plataforma de diálogo de alto nivel, previo al proceso electoral 2026.