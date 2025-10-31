Integral Perú informó que obtuvo en el acumulado al tercer trimestre del 2025 un resultado operativo mejor de S/1.313 millones respecto al mismo periodo de 2024. Esto principalmente por el impacto en 2024 del deterioro de activos de S/1.216 millones y a la optimización de su modelo operativo enfocado en la rentabilidad y el cliente reenfocado en 2025.

Asimismo, durante el mismo periodo continuó con la implementación de su plan de optimización, que generó eficiencias operativas ascendentes a S/166 millones, fundamentales para mantener el impulso de su proceso de reestructuración. Del mismo modo, obtuvo ahorros por S/187 millones como resultado de una actividad comercial más rentable.

El Ebitda de la compañía en el tercer trimestre tuvo un incremento de 117,6% respecto al mismo periodo de 2024. En cuanto al segmento móvil pospago, Integratel Perú mostró una recuperación con un crecimiento interanual de 1,2% frente al tercer trimestre de 2024 y 1,3% en el acumulado de enero a septiembre de 2025.

Los ingresos totales registraron una disminución de 13,9% en el mismo periodo, principalmente debido a la estrategia de enfocar esfuerzos en construir una base de clientes más rentable en los servicios de hogar y en el segmento de prepago móvil.

En paralelo, en el mes de septiembre hubo una reducción del 3,7% del nivel de bajas de clientes pospago respecto del promedio de enero a agosto asociado fundamentalmente a la mejora en calidad de servicios por la modernización de la red móvil en distintas zonas del país y algo de efecto positivo de la Ley Antispam.

Además, en el negocio de terminales se mejoró los márgenes en 3.4 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Por su parte, Movistar, marca comercial con la que opera Integratel Perú, fue reconocida como la mejor marca de Televisión de Pago en el estudio “Perú Top Brands 2025” de Vox Populi.

Además, la compañía fue adjudicada con un bloque de 100 MHz para el despliegue de la red 5G. En cuanto a infraestructura de conectividad, Integratel Perú modernizó más de 1,500 estaciones base, logrando un 30% de avance en su plan nacional de renovación de la red móvil.