El acuerdo contempla mantener las operaciones, respetar los convenios colectivos y priorizar el pago de acreencias laborales.
El acuerdo contempla mantener las operaciones, respetar los convenios colectivos y priorizar el pago de acreencias laborales.
Por Redacción EC

Las organizaciones sindicales de Integratel Perú respaldaron de manera unánime los lineamientos generales de la propuesta de reestructuración que la compañía tramita ante Indecopi, al considerar que este proceso permitirá avanzar hacia la sostenibilidad financiera y mantener las operaciones de la empresa en el país.

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