Las organizaciones sindicales de Integratel Perú respaldaron de manera unánime los lineamientos generales de la propuesta de reestructuración que la compañía tramita ante Indecopi, al considerar que este proceso permitirá avanzar hacia la sostenibilidad financiera y mantener las operaciones de la empresa en el país.

El respaldo fue formalizado mediante comunicados y actas de acuerdo suscritos entre el 10 y 11 de setiembre por el 100% de las organizaciones sindicales de Integratel Perú, entre ellas Fetratel, SUTTP y la Coordinadora Sindical de Telefónicos.

Los gremios coincidieron en que la aprobación de un Plan de Reestructuración dentro del Procedimiento Concursal Ordinario (PCO) constituye la vía para enfrentar la situación financiera de la compañía y sostener su operación.

Empleo y derechos laborales

Entre los principales puntos incluidos en los acuerdos figura la preservación del empleo, así como el respeto de los derechos laborales y de los convenios colectivos vigentes.

Las organizaciones sindicales también plantearon que se mantenga la prioridad en el pago de las acreencias laborales correspondientes tanto a trabajadores como a extrabajadores de la compañía.

Otro de los compromisos es la continuidad de las mesas de diálogo técnico entre la empresa y las representaciones laborales, como espacio para abordar los aspectos vinculados al proceso de reestructuración.

Los sindicatos también destacaron la suscripción de recientes convenios colectivos, que —según señalaron— contribuyen a establecer un marco de estabilidad y paz laboral durante el proceso concursal.

De esta manera, el respaldo de los gremios incorpora al proceso de reestructuración no solo el objetivo de asegurar la continuidad financiera de Integratel, sino también compromisos vinculados con el empleo, las obligaciones laborales y el diálogo con sus trabajadores.