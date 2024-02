Para el 2024 el Scotiabank prevé que la inversión en infraestructura de transporte concesionada crezca por tercer año consecutivo, y sume una inversión de aproximadamente US$ 800 millones, alrededor de 11% más respecto a lo registrado en el 2023.

En su último Reporte Semanal, el Departamento de Estudios Económicos de la entidad señaló que este monto aún estaría por debajo de lo invertido en el año 2016 (US$ 880 millones), el monto anual más alto en términos históricos.

La inversión en este segmento estaría explicada de nuevo por el impulso del proyecto Línea 2 del Metro de Lima -que cerró el año 2023 con un avance global cercano al 53%-, así como también por las inversiones en el segmento portuario, especialmente en el puerto del Callao, y vial, dependiendo de la liberación de terrenos.

LEE TAMBIÉN | Autoridades chinas intervienen para tratar de apuntalar los mercados bursátiles

A ello se sumarían inversiones en infraestructura fuera del ámbito de supervisión de Ositran, tales como el puerto de Chancay, Chavimochic III Etapa y nuevos proyectos concesionados durante el 2023.

“Adicionalmente, la mayor probabilidad de la ocurrencia de un Fenómeno del Niño (FEN) débil durante la presente temporada de verano podría incidir en un mayor dinamismo en la ejecución de obras, en especial las que están ubicadas en la zona costera. Asimismo, esperamos el desarrollo de nuevos proyectos concesionados en el 2023, que sumaron alrededor de US$ 2.332 millones, el monto de inversión comprometida más alto desde el año 2018″, señala.

Para el 2024, Proinversión tiene como meta adjudicar alrededor de US$ 8.000 millones en nuevos proyectos. De este monto, US$ 4.200 millones corresponderían a las adjudicaciones en transporte como: el Anillo Vial Periférico (US$2.380 millones), Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona (US$ 405 millones), Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (US$ 914 millones), el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica (US$ 340 millones) y el proyecto Terminal Portuario de Chimbote (US$ 172 millones).