De acuerdo con el último Reporte Semanal de Scotiabank, la inversión minera ascendió a US$1.500 millones durante los primeros tres meses del 2026, mostrando un crecimiento de 43,7% frente al primer trimestre del 2025 (US$1.044 millones), el monto más alto para un primer trimestre desde el 2015. El avance estuvo impulsado principalmente por mineras con proyectos en cartera, tanto greenfield asociados a nuevas operaciones, como brownfield vinculados a ampliaciones, reposiciones y optimizaciones; así como por mayores inversiones de capex destinadas a sostener y ampliar operaciones existentes.

Entre las mineras que lideraron la inversión destacó Southern Perú (+29,9%), que actualmente está construyendo Tía María, un proyecto cuprífero greenfield ubicado en Arequipa y que registró un avance de 32,5% al primer trimestre del 2026, según información de la empresa. Asimismo, la inversión de Buenaventura (+37,0%) estuvo favorecida por el capex posterior a la entrada en operación de San Gabriel, proyecto aurífero greenfield ubicado en Moquegua, cuyo arranque comercial estaba previsto para el primer trimestre del 2026, con algunos retrasos por permisos.

A ello se suman Las Bambas (+91,9%) y Cerro Verde (+26,2%), que incrementaron su inversión asociada al desarrollo de proyectos brownfield como Reposición Ferrobamba y Optimización Cerro Verde, respectivamente.

Por otro lado, Shougang se posicionó como la segunda minera con mayor inversión acumulada debido a inversiones brownfield orientadas a ampliar y dar continuidad a sus operaciones en Marcona. Estas comprenden mejoras en planta, infraestructura y desarrollo operativo. De hecho, en 2025 el Senace aprobó modificaciones por alrededor de US$327 millones vinculadas a su unidad minera. Además, la compañía anunció su intención de extender la vida útil de Marcona por 24 años, para lo cual contempla una inversión cercana a US$1.824 millones en construcción, operación y cierre de la unidad.

“Si bien la cartera del Minem tiene proyectos greenfield grandes, la inversión minera está siendo impulsada en mayor medida por proyectos brownfield y capex de sostenimiento. Tía María destaca como el principal proyecto nuevo en ejecución, pero el grueso del impulso proviene de reposiciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras operativas en unidades existentes, en un contexto de precios de metales altos”, sostiene el reporte de Scotiabank.

Respecto a la producción minera, durante el primer trimestre del 2026 también se registró un desempeño positivo, con un crecimiento de 1,2% frente al primer trimestre del 2025. A nivel de metales, la producción mostró un comportamiento diferenciado.

La producción de cobre aumentó 3,3% en el primer trimestre del 2026 respecto del primer trimestre del 2025, impulsado por la mayor producción de Antamina (+41,7%), asociado a mayores leyes de mineral y a mejoras en el rendimiento operativo, según información de la empresa, y por el aumento en Las Bambas (+5,5%), explicado básicamente por una mejora en la recu peración de mineral y mejores leyes provenientes de Ferrobamba. Este buen desempeño compensó parcialmente las caídas en otras operaciones como Cerro Verde (-2,3%), Southern Perú (-9,8%) y Quellaveco (-8,2%), que registraron menores leyes de mineral.

La producción de zinc también creció (+2,0%) porque la menor producción de Antamina (-19,9%), que priorizó la producción de cobre y plata frente a zonas de zinc, y la caída de Volcan (-12,8%) fueron compensadas por la mayor producción de otras operaciones, como Nexa Perú, Shouxin, Los Quenuales y Chinalco. La producción de hierro también aumentó (+1,9%) durante el primer trimestre del 2026. Por otro lado, la producción de estaño (-0,8%), plomo (-4,0%) y molibdeno (-9,2%) registraron caídas.

Mientras que la producción de oro cayó 3,4% durante el primer trimestre. Yanacocha aumentó su producción (+37,1%) debido a la mayor recuperación de mineral mediante métodos de reprocesamiento en una etapa avanzada de la mina.

De hecho, en mayo, fuentes de Newmont señalaron que esta recuperación representa el 44% de la producción total de oro de Yanacocha y 65% de su producción de plata, además de haber permitido extender la operación entre cuatro y cinco años. Este mayor aporte ayudó a mitigar la menor producción de minas ubicadas en La Libertad, como Poderosa (-11,2%), Retamas (-10,9%) y Boroo (-18,5%), afectadas por menores leyes y el avance de la minería ilegal. Asimismo, la producción de plata aumentó (+2,3%), principalmente por el mayor aporte de Antamina.