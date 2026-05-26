Resumen

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Respecto a la producción minera, durante el primer trimestre del 2026 también se registró un desempeño positivo, con un crecimiento de 1,2% frente al primer trimestre del 2025. (Fuente: Andina)
Respecto a la producción minera, durante el primer trimestre del 2026 también se registró un desempeño positivo, con un crecimiento de 1,2% frente al primer trimestre del 2025. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

De acuerdo con el último Reporte Semanal de Scotiabank, la inversión minera ascendió a US$1.500 millones durante los primeros tres meses del 2026, mostrando un crecimiento de 43,7% frente al primer trimestre del 2025 (US$1.044 millones), el monto más alto para un primer trimestre desde el 2015. El avance estuvo impulsado principalmente por mineras con proyectos en cartera, tanto greenfield asociados a nuevas operaciones, como brownfield vinculados a ampliaciones, reposiciones y optimizaciones; así como por mayores inversiones de capex destinadas a sostener y ampliar operaciones existentes.

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