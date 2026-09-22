Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que logró autorizar más de US$3.067 millones en nuevas inversiones mineras impulsando mayores cifras de crecimiento en el subsector, a través del otorgamiento de permisos y autorizaciones en 150 proyectos a nivel nacional.

Según informó el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno al presentar la Visión de Gestión del Minem para 2026-2031, entre los principales proyectos con autorizaciones recientes para continuar con su desarrollo figuran Zafranal (Arequipa), Antapaccay (Cusco), Constancia (Cusco), Carachugo Etapas 10 y 14 (Cajamarca) y Yumpag Carama (Pasco).

El objetivo del sector es otorgar autorizaciones y permisos para viabilizar 240 proyectos en el sector minero; y hasta el octavo mes del año, se han autorizado 87 permisos para concesión de beneficio, 39 para explotación, y 24 iniciativas en exploración.

Shinno expuso estos indicadores en su presentación ante la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, y sostuvo que estas cifras consolidan a la minería como principal impulsora del crecimiento del Perú, generando empleo de calidad, fortaleciendo la competitividad y atrayendo mayores inversiones.

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“Todos tenemos claro que el sector minero es el que mueve y dinamiza mucho a la economía del país, representa el 9.1% de todo el PBI, el 67.8% de participación en las exportaciones totales de Perú, y su impacto indirecto e inducido en el empleo alcanza a 2.1 millones de puestos de trabajo”, agregó.

El titular del Minem destacó que, el año pasado, la inversión minera ejecutada ascendió a US$6.279 millones, el mayor valor registrado en la última década, y la meta para este año es superar los US$7.000 millones, lo cual será posible de continuar en la senda de crecimiento.