El objetivo del sector es otorgar autorizaciones y permisos para viabilizar 240 proyectos en el sector minero. Foto: GEC.
El objetivo del sector es otorgar autorizaciones y permisos para viabilizar 240 proyectos en el sector minero. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Entre enero y agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que logró autorizar más de US$3.067 millones en nuevas inversiones mineras impulsando mayores cifras de crecimiento en el subsector, a través del otorgamiento de permisos y autorizaciones en 150 proyectos a nivel nacional.

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