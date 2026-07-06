IPAE Acción Empresarial otorgó por primera vez el Premio IPAE al Empresario Regional 2025 a Fernando Barrios Ipenza, fundador y presidente de la Universidad Continental, en reconocimiento a su visión empresarial y su contribución al desarrollo del país en diversos sectores.

Fernando Barrios Ipenza es fundador y presidente de Continental International Education. Es además MBA por la Universidad de Quebec y PhD en Gestión Estratégica por la Universidad de Sevilla.

“Recibo este reconocimiento con profunda gratitud, en nombre de todas las personas que han hecho posible este camino: nuestros estudiantes, sus familias, colaboradores y aliados. Más que un reconocimiento personal, lo entiendo como una reafirmación de que apostar por la educación desde las regiones genera oportunidades, transforma vidas y contribuye al desarrollo del país”, comentó Ipenza

“La visión de Fernando Barrios dio origen a un ecosistema educativo que hoy impacta a miles de jóvenes y familias, ampliando horizontes y conectando el talento peruano con el mundo. En IPAE Acción Empresarial creemos profundamente que el desarrollo sostenible del Perú pasa por invertir en las personas porque las carreteras conectan territorios pero la educación conecta futuros. Él ha dedicado su vida a abrir esas puertas, por ello queremos reconocer no solo a un empresario, sino a un constructor de oportunidades”, señaló por su parte Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.

Desde 1961, IPAE Acción Empresarial reconoce anualmente a líderes empresariales cuya gestión y visión contribuyen al desarrollo del Perú, alineados con los pilares que promueve la institución: Institucionalidad Sólida, Crecimiento Económico Sostenible e Inclusivo, Educación de Calidad y Salud Universal.

Es así que en la edición 2025, la institución incorporó la categoría Premio IPAE al Empresario Regional para reconocer a líderes cuya gestión impulsa el desarrollo económico y social desde las regiones, destacando modelos empresariales con impacto territorial y reafirmando su compromiso con la promoción de un liderazgo que contribuya al desarrollo sostenible del Perú.