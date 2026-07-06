La categoría Premio IPAE al Empresario Regional reconoce a líderes cuya gestión impulsa el desarrollo económico y social desde las regiones.
La categoría Premio IPAE al Empresario Regional reconoce a líderes cuya gestión impulsa el desarrollo económico y social desde las regiones.
Por Redacción EC

IPAE Acción Empresarial otorgó por primera vez el Premio IPAE al Empresario Regional 2025 a Fernando Barrios Ipenza, fundador y presidente de la Universidad Continental, en reconocimiento a su visión empresarial y su contribución al desarrollo del país en diversos sectores.

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