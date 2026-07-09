El programa ha beneficiado a más de 40.000 estudiantes al año y a más de 400.000 personas de manera indirecta, a familias, docentes y comunidad del sector. Foto: GEC.
El programa ha beneficiado a más de 40.000 estudiantes al año y a más de 400.000 personas de manera indirecta, a familias, docentes y comunidad del sector. Foto: GEC.
Por Redacción EC

IPAE Acción Empresarial otorgó el Premio IPAE a la Empresa 2025, en la categoría Promoción de la Educación de Excelencia, al BCP, en reconocimiento a su compromiso sostenido con el fortalecimiento de la educación en el país y su contribución a generar mayores oportunidades de desarrollo para miles de estudiantes peruanos.

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