IPAE Acción Empresarial otorgó el Premio IPAE a la Empresa 2025, en la categoría Promoción de la Educación de Excelencia, al BCP, en reconocimiento a su compromiso sostenido con el fortalecimiento de la educación en el país y su contribución a generar mayores oportunidades de desarrollo para miles de estudiantes peruanos.

El reconocimiento hacia la empresa del sector bancario se debe a su apuesta por promover mejores oportunidades para niños y jóvenes mediante su programa BCP Comprometido con la Educación, iniciativa orientada a fortalecer la educación pública mediante el cierre de brechas de infraestructura educativa a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

El modelo integra inversión privada, gestión técnica y articulación con actores públicos para transformar las instituciones educativas en entornos seguros, modernos y pedagógicamente adecuados. Desde su implementación, el programa ha contribuido a mejorar las condiciones que facilitan el aprendizaje, impactando directamente en el acceso, la permanencia escolar y el desempeño educativo en contextos vulnerables. Destaca por su enfoque multiactor y altos estándares que promueven la equidad en el sistema educativo.

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“Este reconocimiento reafirma nuestra convicción de que la educación es el principal motor para construir un país con más oportunidades. En el BCP mantenemos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que permitan que más estudiantes accedan a espacios adecuados para aprender y desarrollarse. Invertir en educación es invertir en el futuro del Perú”, señaló Jorge Arrunátegui, Gerente de Sostenibilidad del BCP.

Asimismo, el programa ha logrado un ascenso sostenido y alineación con las políticas nacionales. Además, ha beneficiado a más de 40.000 estudiantes al año y a más de 400.000 personas de manera indirecta, a familias, docentes y comunidad del sector. El programa se ejecutó en más de 56 organizaciones educativas en la primera etapa, en 12 regiones, 22 provincias y 36 distritos.

“Desde IPAE Acción Empresarial estamos convencidos de que una educación de calidad es el punto de partida para fortalecer la productividad, impulsar la innovación y ampliar las oportunidades para las futuras generaciones. El programa que hoy reconocemos refleja precisamente ese propósito: no limitarse a construir infraestructura, sino acompañar a las comunidades educativas para asegurar que esas obras sigan generando valor durante muchos años. Este enfoque demuestra que el verdadero impacto no termina cuando una obra se inaugura, sino que comienza allí”, comentó Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial.