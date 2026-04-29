Resumen

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En el informe del IPE también se detalló que los los encuestados consideran que Sánchez debe aclarar las dudas acerca de su agenda de cambios en los pilares de estabilidad macroeconómica del país. Fotos: Jesús Saucedo/GEC.
En el informe del IPE también se detalló que los los encuestados consideran que Sánchez debe aclarar las dudas acerca de su agenda de cambios en los pilares de estabilidad macroeconómica del país. Fotos: Jesús Saucedo/GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó los resultados de la cuarta edición de su iniciativa “Los principales economistas opinan”, que recoge información mensual sobre los temas más urgentes de la coyuntura económica y de las políticas públicas.

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