Resumen

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Los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno enfrentará desafíos complejos. Además de la necesidad de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, deberá lidiar con un contexto marcado por el deterioro institucional. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino
Los especialistas coincidieron en que el próximo gobierno enfrentará desafíos complejos. Además de la necesidad de acelerar el crecimiento económico y reducir la pobreza, deberá lidiar con un contexto marcado por el deterioro institucional. Foto: ANDINA/Vidal Tarqui Palomino
Por Redacción EC

El Instituto Peruano de Economía (IPE) llevó a cabo el seminario virtual Antes de votar: propuestas, riesgos y prioridades, que contó con la participación de Carlos Gallardo, gerente general del IPE; Roxana Barrantes, directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP; y, Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía y Finanzas.

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