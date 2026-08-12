El Gobierno, mediante la Resolución Suprema N° 037-2026-EM, designó a Iris Marleni Cárdenas Pino como nueva viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La funcionaria regresa al cargo que ocupó hasta diciembre de 2025, durante el gobierno de José Jerí, cuando presentó su renuncia, la cual fue aceptada por el Ejecutivo.

Iris Cárdenas es economista, tiene estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y una maestría en Economía con mención en Métodos Cuantitativos de la Economía.

También cuenta con estudios de posgrado en economía y planeamiento energético en Argentina. Además, de formación en planeamiento energético en Japón y Estados Unidos.

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En el Minem ha ocupado diversos cargos, entre ellos jefa de la Oficina General de Gestión Social, asesora del Despacho Ministerial y del Despacho Viceministerial de Energía, directora general de Asuntos Ambientales Energéticos y directora general de Eficiencia Energética.

También, se desempeñó como directora de Planificación de Hidrocarburos y jefa de la Oficina de Programación de Inversiones.