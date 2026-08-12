Iris Cárdenas es economista, tiene estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y una maestría en Economía con mención en Métodos Cuantitativos de la Economía. Foto: GEC.
Iris Cárdenas es economista, tiene estudios de doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y una maestría en Economía con mención en Métodos Cuantitativos de la Economía. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Gobierno, mediante la Resolución Suprema N° 037-2026-EM, designó a Iris Marleni Cárdenas Pino como nueva viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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