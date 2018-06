ISC: A pesar de su alza, precios solo subieron 0,04% en mayo

Uno de los temas de política económica que más debate generaron el último mes fueron los cambios y alzas del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que entraron en vigencia el 11 de mayo. La posibilidad de que la medida generara alzas en los precios al consumidor causó controversia y anuncios de protestas, pero los resultados de la inflación en mayo revelan que el impacto fue limitado.

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que el incremento de los precios al consumidor en Lima fue

0,02% durante el mes pasado.

En tanto, la variación en todo el país fue 0,04%.

Luego de los resultados negativos de abril, la inflación mostró una aceleración en la capital y, en términos anualizados, se ubicó en una tasa de 0,93%, todavía por debajo del rango meta que maneja el Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1% y 3%. De hecho, estos resultados están en línea con lo proyectado por el ministro de Economía, David Tuesta, y por el presidente del BCR, Julio Velarde.

Inflación en Lima

EFECTO IMPUESTOS

Dentro de los productos que fueron más determinantes para la inflación de mayo resaltan cuatro que están, directa o indirectamente,

vinculados con la subida del ISC: las gasolinas, que se encarecieron 4,3% durante el mes, las bebidas gaseosas (2,1%), autos nuevos (1,1%) y pasajes en transporte público (0,3%).

Al ver el detalle de las gasolinas, resalta que las que más subieron de precio fueron las afectas a mayor ISC, es decir, las de menor octanaje.

Sin embargo, sus incrementos no han movido la aguja de la inflación en el plano macroeconómico.

Más aun, economistas consultados por El Comercio subrayan el rol del precio internacional del petróleo, que ha subido 17,5% en lo que va del año, en estas variaciones.

Para Carlos Oliva, director de la maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, este era el momento propicio para subir el ISC y consideró que su impacto sobre los precios no es preocupante. “En cuanto a inflación, todo está dentro de lo manejable. Ni siquiera estamos en el límite inferior del rango meta, no hay de qué preocuparse”, afirma el también ex director del BCR.

Inflación

Pero es posible que el efecto ISC se vea con mayor claridad en junio, observa Luis Eduardo Falen, analista sénior de Intéligo SAB. De hecho, prevé que el segundo trimestre de este año sea uno de los de mayor inflación en el 2018.

Sin embargo, Falenexplica que el principal determinante de la aceleración en el alza de precios será un efecto de base estadística, pues entre abril y junio del 2017 hubo inflación negativa.

Otro factor importante que comenzaría a sentirse en junio sería la recuperación de la demanda interna, sobre todo considerando el mayor consumo que se espera por el Mundial de fútbol.

Si el ISC tuviera incidencia durante junio –comenta Oliva–, la buena noticia sería que su efecto se manifestaría una sola vez, es decir, aceleraría la inflación solo durante un mes.

Variación por regiones

RECLAMOS

El ISC a los combustibles es lo que más ha movido las aguas políticas. Los transportistas ya amenazan con paros a raíz de ello. Esto, a juicio de Oliva, es consecuencia de la percepción que se tiene de un gobierno débil, ante el cual diversos agentes buscan hacerse sentir.

“Si miras para atrás, hace tres o cuatro años, la gasolina estaba por encima de lo que está ahora. La de 95 octanos estaba en más de S/16, pero no se veía ese tipo de reclamos”, observa.

Falen descartó que se tratara de un ‘paquetazo’. Lo sorpresivo, sostiene, fue lo rápido que se implementó, debido al objetivo de obtener una mayor recaudación.

MÁS DATOS

-CAÍDAS: El rubro de alimentos fue el que mayor descenso de precios mostró. El limón, la cebolla, los huevos y el pollo lideraron las

caídas de precios.

-ACELERADOS: En términos anualizados, los rubros de alquileres, combustibles y electricidad, junto a enseñanza y cultura, exhiben una inflación superior al 3,5%.

-LAS REGIONES: Las cinco ciudades con mayor inflación mensual fueron Iquitos, Tarapoto, Puno, Moyobamba y Huancayo. Todas estuvieron por encima de 0,3%.

-DEFLACIÓN: En Cusco, donde el presidente Vizcarra resaltó que las gasolinas habían subido más de un sol, se registró deflación durante mayo.