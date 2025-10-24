Paola Villar S.
Paola Villar S.

Escucha la noticia

00:0000:00
Premio Nobel de Economía 2024: “Todo el oro y cobre del Perú no generará verdadera prosperidad sin mejoras institucionales”
Resumen de la noticia por IA
Premio Nobel de Economía 2024: “Todo el oro y cobre del Perú no generará verdadera prosperidad sin mejoras institucionales”

Premio Nobel de Economía 2024: “Todo el oro y cobre del Perú no generará verdadera prosperidad sin mejoras institucionales”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

James Robinson, premio Nobel de Economía en el 2024 por sus estudios sobre la desigualdad en las naciones junto a Daron Acemoglu y Simon Johnson, llega a Lima para abordar el rol de los pactos públicos privados en la Cumbre Perú Sostenible 2025, que se celebra este 23, 24 y 25 de octubre. Robinson conversó en exclusiva con El Comercio sobre la debilidad institucional y desafíos presentes en nuestro país.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC