Javier Franco Castillo es el nuevo jefe de la Sunat, la sexta designación en menos de tres años: ¿cómo impacta esta alta rotación?

Un nuevo cambio y en menos de un mes. El Gobierno designó a Javier Eduardo Franco Castillo como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), en reemplazo de Tovar Mendoza, quien fue anunciado como nuevo titular de la entidad en los primeros días de octubre. En un contexto marcado por la inusual frecuencia de cambios en la jefatura de la entidad recaudadora, en los últimos tres años ya se contabilizan seis designaciones, un ritmo que triplicó el promedio histórico del puesto.

Franco Castillo ocupará el cargo tras la salida de Edward Víctor Alberto Tovar Mendoza, cuya designación fue dejada sin efecto mediante la Resolución Suprema N° 036-2025-EF. El nombramiento cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y se efectuó conforme la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la Sunat.

Cabe precisar que la medida fue publicada este lunes 27 de octubre en el diario El Peruano, y lleva la firma del presidente de la República, José Jerí, y de la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles.

Hace tres semanas, tras la quinta designación, consultado por este Diario, Carlos Casas, exviceministro de Economía y profesor principal del Departamento Académico de Economía e investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, sostuvo que, si bien la Sunat era una institución relativamente sólida, la acelerada rotación en su jefatura podía traer consecuencias negativas.

“El efecto inmediato era la desmotivación en los equipos técnicos. Cuando los funcionarios perciben una alta rotación, muchos profesionales experimentados pueden optar por dejar la entidad, lo que constituye un mal incentivo”, señaló a este Diario en ese momento.

Casas explicó que cada jefe ingresaba con su propio personal de confianza, lo que implicaba curvas de aprendizaje y estancamiento de proyectos. Agregó que, en algunos casos, los nuevos titulares podían ordenar auditorías internas o revisiones de la Contraloría, generando ralentización en reformas pendientes. “La Sunat no define la política tributaria, pero sí administra la relación con los contribuyentes, simplifica trámites y fiscaliza. Cambiar constantemente a las jefaturas afecta esa continuidad, especialmente en la ampliación de la base tributaria y en la mejora de la recaudación en un contexto de elevada informalidad”, advirtió.

En la misma línea, Tania Quispe, exsuperintendenta de la Sunat, señaló que la continua rotación en la jefatura “le hace un gran daño a la institución y al país”.

Recordó que la Ley de Fortalecimiento aprobada en 2011 buscaba evitar este problema al establecer que el cargo debía tener una duración de cinco años, pero en la práctica no se ha cumplido.

Casas apuntó que, si bien los ministros de Economía solían designar profesionales con experiencia, la confianza personal terminaba siendo el criterio predominante. “Esa desconfianza en el sistema llevó a que con cada ministro se renovaran los cuadros, cuando en realidad debería buscarse estabilidad similar a la del Banco Central de Reserva”, afirmó. En su opinión, una manera de blindar a la entidad sería fortalecer la Ley del Servicio Civil y reducir la discrecionalidad en los puestos de confianza, con el fin de dar mayor continuidad a los cuerpos técnicos.

Trayectoria de Javier Franco Castillo

El nuevo jefe de la Sunat es contador público colegiado y licenciado en Administración de Empresas. Ha culminado una Maestría en Gestión y Política Tributaria y diversos diplomados en Tributación y Habilidades Directivas.

Además, ha ocupado cargos directivos de alta responsabilidad a nivel nacional, como Intendente de Tributos Internos en los departamentos de Cusco y Junín, así como Jefe Zonal de Tributos Internos en Ucayali.

Asimismo, es un funcionario público de carrera con más de 20 años de experiencia en la Sunat. Hasta inicios de octubre del presente año, se desempeñó como Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos.

Posee una amplia experiencia en el ámbito tributario, gracias a su trayectoria como Jefe del Área de Fiscalización y Supervisor en las áreas de Auditoría y Cobranza Coactiva, además de su desempeño en la División de Auditoría y Programación Operativa.