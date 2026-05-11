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3 millones de personas cayeron en la pobreza desde que asumió Milei, según datos de la Universidad Di Tella.
3 millones de personas cayeron en la pobreza desde que asumió Milei, según datos de la Universidad Di Tella.
Por Paola Villar S.

Al cierre del 2025 la pobreza monetaria en el Perú se situó en 25,7% de la población; una leve mejora frente a las cifras del 2024, pero que aún dista de las cifras que los niveles de pobreza que el país ostentaba antes de la pandemia. Javier Herrera, profesor visitante del Departamento de Economía de la PUCP, conversó con El Comercio sobre esta situación y sobre el escenario de inseguridad alimentaria que el país enfrenta.

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Entrevista