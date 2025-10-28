El presidente argentino Javier Milei no participará del foro que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Luis ROBAYO / AFP
El presidente argentino Javier Milei no participará del foro que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima. Foto: Luis ROBAYO / AFP
Redacción EC
Redacción EC

IPAE Acción Empresarial informó que, por motivos vinculados a compromisos de su gestión de gobierno, el presidente de Argentina, , no podrá participar en la 63.ª edición de CADE Ejecutivos 2025, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.

En ese sentido, el comité organizador de CADE Ejecutivos expresó su reconocimiento por la disposición inicial del presidente Milei de participar en el foro empresarial.

El comité organizador de CADE Ejecutivos expresa su reconocimiento por la disposición inicial del presidente Milei de participar en el foro y reiteró su agradecimiento al Gobierno de Argentina por la constante coordinación durante el proceso de invitación”, señaló el comité.

Además, indicaron que el programa de la presente edición se puede conocer a más detalle en .

Cabe destacar que CADE Ejecutivos 2025 reunirá a más de 50 líderes nacionales e internacionales de los sectores público, privado, académico y social, quienes debatirán sobre los principales desafíos estructurales del Perú en un contexto preelectoral.

