IPAE Acción Empresarial informó que, por motivos vinculados a compromisos de su gestión de gobierno, el presidente de Argentina, Javier Milei, no podrá participar en la 63.ª edición de CADE Ejecutivos 2025, que se realizará del 4 al 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.

En ese sentido, el comité organizador de CADE Ejecutivos expresó su reconocimiento por la disposición inicial del presidente Milei de participar en el foro empresarial.

Además, indicaron que el programa de la presente edición se puede conocer a más detalle en https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2025/.

Cabe destacar que CADE Ejecutivos 2025 reunirá a más de 50 líderes nacionales e internacionales de los sectores público, privado, académico y social, quienes debatirán sobre los principales desafíos estructurales del Perú en un contexto preelectoral.