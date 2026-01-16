El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, contará con la participación de de varios jefes de estado y dos Premios Nobel de Economía.

Se trata de las ponencias magistrales de los Premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion, quienes compartirán sus visiones sobre desarrollo, instituciones, innovación y crecimiento económico.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

La sesión inaugural del foro estará encabezada por Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, junto a José Raúl Mulino, presidente de Panamá; Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; y Andrew Holness, primer ministro de Jamaica. Adicionalmente, participará el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Además, el foro reunirá a jefes de Estado y de Gobierno, ministros, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y referentes académicos para debatir los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe y reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad.

El evento reunirá a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales durante el 28 y 29 de enero en la ciudad de Panamá.