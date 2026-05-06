La aerolínea JetSmart anunció el lanzamiento de “All You Can Fly”, una membresía anual que permitirá a los pasajeros acceder a vuelos en rutas directas de la compañía durante 12 meses, por Sudamérica, pagando una sola vez y abonando únicamente tasas e impuestos por cada vuelo.
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“Con All You Can Fly estamos presentando una forma completamente distinta de viajar en la región. Es un producto innovador que se alinea a nuestro modelo ultra low cost, respondiendo a un perfil de pasajero frecuente, que valora la flexibilidad, la espontaneidad y la posibilidad de decidir su próximo destino a último momento”, señaló Víctor Mejía CCO de JetSmart Airlines.
¿Cómo funciona “All You Can Fly”?
Los pasajeros pueden acceder a la plataforma, seleccionar entre los vuelos disponibles y pagar únicamente las tasas e impuestos correspondientes a cada tramo. Las reservas pueden realizarse hasta 24 horas antes del vuelo en rutas domésticas y hasta 72 horas antes en vuelos internacionales.
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La membresía tiene un valor anual especial con una tarifa por lanzamiento de US$440 o S/1.470 para un número limitado de suscriptores hasta agotar stock. La aerolínea destacó que esta membresía está pensada para viajeros flexibles y espontáneos que buscan moverse con mayor libertad por Latinoamérica.
A través de esta membresía, los usuarios pueden realizar múltiples reservas durante un año completo en rutas directas operadas por la aerolínea, sin un límite mínimo de uso, siempre sujeto a disponibilidad de vuelos.
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