Resumen

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La membresía tiene un valor anual especial con una tarifa por lanzamiento de US$440 o S/1,470 para un número limitado de suscriptores hasta agotar stock. Foto: @jetsmart_peru
La membresía tiene un valor anual especial con una tarifa por lanzamiento de US$440 o S/1,470 para un número limitado de suscriptores hasta agotar stock. Foto: @jetsmart_peru
/ @jetsmart_peru
Por Redacción EC

La aerolínea JetSmart anunció el lanzamiento de “All You Can Fly”, una membresía anual que permitirá a los pasajeros acceder a vuelos en rutas directas de la compañía durante 12 meses, por Sudamérica, pagando una sola vez y abonando únicamente tasas e impuestos por cada vuelo.

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