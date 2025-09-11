JetSmart Airlines a partir de este 11 de septiembre, se convertirá en nuevo patrocinador oficial de Alianza Lima para la temporada 2025.
“Para nosotros es una gran alegría sumar a JetSmart como patrocinador oficial. Esta alianza refleja el reconocimiento de lo que el Club Alianza Lima significa: tradición, corazón, fuerza y compromiso de una de las hinchadas más grandes del continente”, destacó Diego Montoya, gerente comercial, marketing y comunicaciones de Alianza Lima.
Agregó que gracias a este vínculo, todas las categorías del club blanquiazul podrán viajar al extranjero y participar en torneos internacionales con un servicio de primer nivel. “Con JetSmart, nuestros equipos no solo podrán llegar más lejos, sino hacerlo con la confianza de contar con una aerolínea que comparte nuestros valores y nuestra ambición de seguir creciendo junto a nuestra hinchada”.
Por su parte, Mayra Sánchez, gerenta comercial de JetSmart, destacó la importancia de esta unión.
“En JetSmart sabemos que el fútbol no solo mueve multitudes, sino corazones. Ser parte de la familia de Alianza Lima nos llena de satisfacción porque refuerza nuestro compromiso con el país, su gente y su cultura. Así como los hinchas acompañan a su equipo donde vaya, nosotros queremos estar ahí para conectar más que destinos, conectar pasiones”, concluyó.
