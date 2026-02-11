Joaquín Proenza ofrecerá conferencia sobre la demanda de minerales en la transición energética en el XVI Simposio

Joaquín A. Proenza, profesor titular del Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada de la Universidad de Barcelona, participará del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería.

Proenza ofrecerá la conferencia central del panel “Demanda de minerales en el proceso de transición energética y la importancia de la sostenibilidad”.

En su conferencia abordará cómo la aceleración global hacia energías limpias está impulsando una demanda sin precedentes de cobre, níquel, cobalto, tierras raras y otros metales esenciales para las baterías, la electromovilidad y los sistemas de almacenamiento energético.

El Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería se realizará del 26 al 28 de mayo de 2026 en el Hotel JW Marriott de Lima, bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”.

El evento reunirá a líderes de la industria, academia, gobierno y comunidad internacional para discutir inversión, sostenibilidad, innovación y la hoja de ruta hacia una minería moderna y competitiva.

“Las tecnologías limpias requieren más metales y, al mismo tiempo, una minería que respete estándares ambientales y sociales cada vez más exigentes. La transición energética no es solo tecnológica, también es minera”, afirmó Proenza.

Su participación aportará un enfoque técnico clave al panel, que pondrá sobre la mesa la presión creciente por minerales esenciales y la necesidad de evaluar su disponibilidad desde criterios de sostenibilidad, gobernanza y responsabilidad ambiental.

Este enfoque resulta clave para comprender que la transición energética, además de incidir en matrices productivas, también plantea desafíos éticos y regulatorios para el sector minero, discusión de alta relevancia para un país minero como el Perú.