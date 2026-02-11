Joaquín Proenza ofrecerá conferencia sobre la demanda de minerales en la transición energética en el XVI Simposio

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En su conferencia abordará cómo la aceleración global hacia energías limpias está impulsando una demanda sin precedentes de cobre. El evento se llevará a cabo del 26 al 28 de mayo de 2026 en el Hotel JW Marriott de Lima. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Joaquín A. Proenza, profesor titular del Departamento de Mineralogía, Petrología y Geología Aplicada de la Universidad de Barcelona, participará del Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería.

Perú

