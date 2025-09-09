Jorge Lazarte nuevo gerente general interino de Plaza San Miguel. Foto: GEC.
Redacción EC
informó que Jorge Lazarte, socio de Payet, Cauvi y Pérez Abogados, asumió interinamente la gerencia general con el objetivo de asegurar la continuidad de la gestión y reforzar la solidez institucional del centro comercial.

Con el liderazgo de Jorge Lazarte, socio de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, el centro comercial inicia una etapa de transición enfocada en fortalecer su gestión y asegurar su continuidad operativa” subrayaron.

El centro comercial también destacó su trayectoria en el sector retail, así como en asesoría empresarial.

Con una amplia trayectoria en el sector retail y en asesoría empresarial contribuirá a garantizar una transición ordenada, orientada a fortalecer la estrategia de crecimiento, eficiencia y sostenibilidad de Plaza San Miguel”, indicaron.

Cabe destacar que Plaza San Miguel forma parte del portafolio de inversiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

