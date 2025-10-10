Jorge Zapata, presidente de la Confiep, sostuvo que hubo un apresuramiento en la elección de José Jerí como nuevo presidente de la República, tras la salida por vacancia de Dina Boluarte.

“No se si sea la persona idónea para ejercer el cargo, probablemente habían nombres con mayor consenso en el mismo parlamento”, indicó en entrevista con RPP. Agregó estar en desacuerdo en cómo actuó la mesa directiva del Congreso y que se debió dar una “salida menos traumáticas para el país”.

“Creemos que ha habido un apresuramiento, que no se ha actuado con la madurez necesaria de ambos lados. Se ha debido conversar, dar con salidas menos traumáticas para el país”, indicó.

“Tomar una decisión sin ellos (congresistas) tener claro el panorama y a dónde ir, con una sólida mayoría, con un solo rumbo, me parece que ha sido apurado y eso nos hace ver que no tenemos un gobierno con la solidez que necesitamos para conducir al país en esta época”, agregó.

El presidente de la Confiep agregó que este panorama no es bueno para fomentar las inversiones. “Esta preocupación la compartimos las grandes y pequeñas empresas, así como los microempresarios. Se deteriora la institucionalidad, entramos en una vorágine de inestabilidad política, lo cual no es bueno para el país. No es bueno para fomentar inversiones que, como sabemos, traen empleo y disminución de la pobreza”.

Respecto a ratificar en el Ministerio de Economía y Finanzas a Raúl Pérez Reyes, subrayó que el perfil debe ser una persona solvente, con conocimiento en la materia para darle la estabilidad económica al país.

“Tiene que controlar el déficit fiscal y eso va a ser una tarea difícil en esta época electoral donde habrá ideas que golpearán el presupuesto. Tenemos que tener un ministro solvente que ponga al MEF en una posición firme ante cualquier intento populista”.