- ¿Cómo ha tomado el sector de la pequeña industria el escenario constante de crisis y confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso?

Lo más grave en esta coyuntura política es que el aparato estatal no está brindando políticas que permita reactivar el sector de la pequeña y micro industria. El 99,4% de los establecimientos de todas las empresas que existen en el Perú son pequeñas y microempresas. Dentro de ellos, estamos hablando de casi medio millón de empresas que se dedican a la actividad industrial en el país. Y desde que está este Gobierno no vemos que se estén realizando políticas para poder reactivar este sector.

- ¿A qué políticas se refiere? ¿Cuáles son las necesarias para la pequeña industria?

Nosotros vivimos en una economía abierta, donde tenemos prendas de vestir del Asia, tenemos alimentos que vienen de de diversos países. Entonces, al estar nosotros en una economía abierta, las pequeñas empresas manufactureras también requieren de ampliación de mercados. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior debería de preocuparse por ver qué mecanismos puede aplicar para que justamente logre ampliar los mercados. Para poder exportar.

- ¿Los tratados de libre comercio no son suficientes?

No son suficientes. Por ejemplo, una industria que fabrica mermelada con productos de la selva no puede ingresar ni a Bolivia, ni a Chile, ni a Ecuador ni a Colombia a pesar de todos los acuerdos comerciales que tenemos porque los requisitos sanitarios de Perú, que emite la Digesa, no valen. Tiene que domiciliar en el país y ello cuesta. ¿Una pequeña empresa, por más exitosa que sea, está en disposición de pagar cerca de US$20.000 para poder entrar a un mercado nuevo en otro país?Están condenadas solamente a vender sus productos acá. No hay políticas inteligentes, se hace más de lo mismo. Desde hace 20 o 30 años atrás venimos haciendo lo mismo que son ferias comerciales. Y, finalmente, son instrumentos que no atacan el problema central.

Jose Antonio Valcárcel, presidente del Comité de Pequeña Industria de la SNI. (Foto: Difusión)

- ¿Dichos cambios que ustedes piden implica alguna modificación tributaria?

Los regímenes tributarios tendrían que cambiar, pero no solo los regímenes sino los límites. No es posible que el límite sea más o menos sobre S/ 7 millones. A partir de ahí, si venden más de S/7 millones al año, deja de ser pequeña empresa. Con ello, suben tus exigencias y tienes que ampliar tu departamento contable. La movilidad es mínima.

- ¿Han presentado dichas propuestas ante el Ejecutivo?

A través de la Sociedad Nacional de Industrias, se ha conversado con algunos miembros del Ejecutivo. Pero en realidad son conversaciones que quedan en planteamientos. Nosotros estuvimos en la Cumbre Empresarial de la Micro y Pequeña Industria del Perú y estuvo el viceministro de industrias. Expuso sus hitos e hizo sus propuestas. Cuando me tocó comentarlas, le dije que nosotros hemos escuchado hace 25 años lo mismo. Y este Gobierno está descuidando el planteamiento de nuevas políticas. Todas las políticas públicas plantean en mecanismos tradicionales. A nosotros los empresarios nos dicen que seamos eficientes, que hay que ser innovador, creativo … ¿y el Estado?

- ¿Ve usted que ello sea posible con este Gobierno?

El problema es que no han hecho nada. Están preocupados en salvarse ellos. Además, entre todos están descalificados. Yo no veo una salida práctica. Como dice el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, es mejor que den un paso al costado para dar paso a otra nueva administración que pueda venir a ordenar la casa y dar políticas públicas en favor de una reactivación.