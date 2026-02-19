José Balcázar asegura que su gestión mantendrá la línea macroeconómica del país

José María Balcázar, nuevo presidente del Perú, aseguró que su gestión mantendrá la línea macroeconómica del país.

“Vamos a mantener la línea económica, con un ministro que pueda seguir con los agentes económicos sin sobresaltos”, señaló en entrevista para RPP.

El mandatario también enfatizó en que la estabilidad de la economía es una de las prioridades de su gestión. Por ello, no habrá “ensayos económicos” ni “saltos al vacío” en materia financiera.

“No podemos llevar al país a una situación de ensayos económicos”, afirmó Balcázar, y reiteró también que la prioridad será preservar la estabilidad y dar tranquilidad a los agentes económicos.

“Los agentes económicos necesitan tranquilidad. No vamos a mover ningún tipo de línea ni hacer ningún tipo de sorpresa”.

En ese contexto, precisó que evaluará el desempeño de los ministros, en particular en el ámbito económico-financiero y descartó cambios de gabinetes. “No tenemos mucho tiempo para estar haciendo ensayos de cambios de gabinete si no amerita una cosa urgente”, explicó.

Por otro lado, el jefe de Estado adelantó que sostendrá reuniones con Denisse Miralles, ministra de Economía y Finanzas, y Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), para evaluar posibles ajustes en las políticas que se han venido desarrollando y según ello decidir su continuidad en el cargo. “Vamos a conversar con la ministra para ver qué es lo que hay que ajustar, pero no podemos dar saltos en el vacío en materia económica”, puntualizó.