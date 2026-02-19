José Balcázar, nuevo presidente del Perú, sostendrá esta tarde una reunión con Julio Velarde, jefe del BCRP

José María Balcázar, recientemente designado como nuevo presidente del Perú, tendrá una reunión con Julio Velarde, titular del Banco Central de Reserva del Perú.

El anuncio se dio por medio de la cuenta oficial X de la Presidencia del Perú, donde se indica que el encuentra se llevará a cabo a las 6:00 p.m.

“Este encuentro reafirma el compromiso de la gestión con la estabilidad monetaria y el fortalecimiento de la economía en beneficio de toda la población”, se lee en la publicación.

Como parte de sus actividades en Palacio de Gobierno, el presidente de la república, José María Balcázar Zelada, recibirá hoy a las 6:00 p. m. al jefe del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde.



Cabe recordar que Balcázar adelantó un encuentro con Velarde con el objetivo de coordinar acciones que fortalezcan la estabilidad financiera y las perspectivas de crecimiento.

“Necesitamos conversar con él para ver la posibilidad de mejoramiento económico que se puede hacer ya”, indicó.