Balcázar abordó el tema de la petrolera estatal, que atraviesa una de las crisis más severas de su historia. Foto: GEC.
Por Redacción EC

José Balcázar, tras asumir la presidencia de la República, se refirió a la situación de Petro-Perú. El mandatario indicó que el tema será analizado con profundidad técnica y con asesores entre el Ejecutivo y Legislativo.

José Balcázar, presidente del Perú, sobre Petro-Perú: “Lo vamos a tratar entre el Ejecutivo y Legislativo”
Perú

