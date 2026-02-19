José Balcázar, presidente del Perú, sobre Petro-Perú: “Lo vamos a tratar entre el Ejecutivo y Legislativo”

José Balcázar, tras asumir la presidencia de la República, se refirió a la situación de Petro-Perú. El mandatario indicó que el tema será analizado con profundidad técnica y con asesores entre el Ejecutivo y Legislativo.

“El caso Petro-Perú es un tema que no lo tengo manejado, porque acabo de ser elegido, pero es un problema técnico que lo vamos a tratar con los asesores en Ejecutivo y Legislativo. Necesitamos los peruanos, sentarnos, dialogar, técnicos, políticos y abogados que puedan permitir dar una solución”, sostuvo en una entrevista para RPP.

Balcázar también anunció que se reunirá primero con los líderes políticos para consensuar entorno a este tema.

“Tiene una parte laboral muy fuerte (Petro-Perú) y en ese sentido necesitamos consensuar. Voy a reunirme primero con los líderes, porque ellos son los que precisamente van a tener que recibir más tarde el caso de Petro-Perú, van a recibirlo de aquí a poco tiempo y necesitamos entonces ponerle las líneas, las vigas maestras para que eso se pueda llevar a cabo”, agregó.

Cabe precisar que el 31 de diciembre de 2025, el Gobierno publicó un Decreto de Urgencia 010-2025, que ordena la reorganización patrimonial de Petro-Perú para evitar su quiebra. La gestión de este proceso ha sido encargada a Proinversión, que ahora tiene el poder de decidir sobre las transferencias de activos y buscar operadores privados para las unidades de negocio.