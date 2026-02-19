José Balcázar sobre Nueva Carretera Central: “Si no hay plata veremos algún crédito internacional”

El mandatario peruano, José Balcázar, abordó el tema la Nueva Carretera Central, donde aseguró que es una “línea fundamental” que se tiene que atender. Por ello, se reunirá con los técnicos, especialmente para buscar opciones para su financiamiento.

MÁS INFORMACIÓN: José Balcázar asegura que su gestión mantendrá la línea macroeconómica del país

En ese sentido, sostuvo que de no haber fondos, podría recurrir a un crédito internacional. “Si no hay plata veremos algún crédito internacional, pero tenemos que trabajar ya, porque créditos suplementarios no son suficientes a veces”, sostuvo en entrevista para RPP.

Para Balcázar, puede haber algún tipo de convenio de Gobierno a Gobierno que permita tener la oportunidad de construir esta vía, o en su defecto, dejar los contratos y gobiernos para el que próximo Gobierno pueda ejecutarlos.

Cabe precisar que a inicios del mes, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, afirmó que la construcción de la Nueva Carretera Central, que costará más de S/ 24.000 millones, no era viable solo con financiamiento público y por ello se viene evaluando un nuevo esquema de financiamiento.

MÁS INFORMACIÓN: Perú Libre y Podemos Perú plantean un noveno retiro de AFP por hasta 4 UIT

De momento, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acordó, en una sesión de trabajo interinstitucional realizada con el MEF, gestionar los recursos necesarios para el inicio del proyecto, cuyo presupuesto optimizado del componente Túnel Pariachi y sus accesos asciende a S/2.537 millones.

Además, para el año fiscal 2026 se ha solicitado una asignación adicional optimizada de S/400 millones, destinada a las labores preliminares del proyecto, con lo que se espera dar inicio de los trabajos en junio.