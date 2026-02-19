Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Para Balcázar, puede haber algún tipo de convenio de Gobierno a Gobierno que permita tener la oportunidad de construir esta vía. (Foto: Andina)
Para Balcázar, puede haber algún tipo de convenio de Gobierno a Gobierno que permita tener la oportunidad de construir esta vía. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El mandatario peruano, José Balcázar, abordó el tema la Nueva Carretera Central, donde aseguró que es una “línea fundamental” que se tiene que atender. Por ello, se reunirá con los técnicos, especialmente para buscar opciones para su financiamiento.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”
Perú

SBS: “En agosto publicaremos un estudio de todo el sistema nacional de pensiones”

José Balcázar sobre Nueva Carretera Central: “Si no hay plata veremos algún crédito internacional”
Perú

José Balcázar sobre Nueva Carretera Central: “Si no hay plata veremos algún crédito internacional”

José Balcázar, nuevo presidente del Perú, sostendrá esta tarde una reunión con Julio Velarde, jefe del BCR
Perú

José Balcázar, nuevo presidente del Perú, sostendrá esta tarde una reunión con Julio Velarde, jefe del BCR

Sky anuncia vuelos diarios entre Lima y Chiclayo desde julio del 2026
Perú

Sky anuncia vuelos diarios entre Lima y Chiclayo desde julio del 2026