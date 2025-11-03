Escucha la noticia
José Koechlin: "La tendencia mundial del turismo de lujo es hacia el campo"
La Guía Michelin incorporó en 2024 una nueva categoría para reconocer a los hoteles excepcionales: las “Llaves Michelin”. Este año, 14 hoteles peruanos han obtenido esta distinción. Entre ellos destacan tres de la cadena Inkaterra —Hacienda Urubamba, La Casona y Machu Picchu Pueblo—. Su presidente y fundador, José Koechlin, sostiene que este reconocimiento refleja la evolución del turismo de lujo hacia una experiencia vivencial y en armonía con la naturaleza. En esa línea, la empresa proyecta su expansión hacia Cabo Blanco en Talara, donde ofrecerá nuevas experiencias que permitirán a los huéspedes navegar en un arrecife restaurado y a bordo del histórico bote Miss Texas.