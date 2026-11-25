El CEO de Profuturo AFP, José Luis Cordano, expresó su rechazo a la posibilidad de un noveno retiro de los fondos de pensiones, una iniciativa que viene planteándose desde el Congreso.

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Desde CADE Ejecutivos 2026, Cordano advirtió que los retiros extraordinarios han reducido significativamente el patrimonio de la industria previsional y afectan tanto el ahorro de los afiliados como el desarrollo del mercado de capitales.

“Nominalmente, la industria vale hoy cerca de US$50.000 millones, cuando debería valer alrededor de US$100.000 millones; si añadimos la rentabilidad acumulada perdida, el fondo del sistema vale aproximadamente un tercio de lo que debería valer. Esto destruye pensiones a futuro y le resta profundidad al mercado de capitales”, destacó.

El ejecutivo también respondió acerca del reciente retroceso en los fondos administrados por las AFP, en medio del retroceso de las bosas globales: Cordano sostuvo que las decisiones de inversión de las AFP deben evaluarse bajo una perspectiva de largo plazo, pese a los episodios de volatilidad que puedan afectar temporalmente la rentabilidad de los fondos.

“Ha habido volatilidad reciente en los mercados que afecta a la industria local y a fondos internacionales. En las AFP tomamos decisiones de inversión pensando en horizontes de largo plazo (25 a 30 años). A pesar de la volatilidad de corto plazo, mantenemos la consistencia en recomponer portafolios para construir los mejores fondos y las mejores pensiones”, mencionó.

El ejecutivo consideró que estos episodios son temporales y recordó la recuperación de los fondos previsionales tras eventos como la pandemia.

Asimismo, señaló que, en el contexto de la reforma previsional, los productos de inversión complementarios -como los aportes voluntarios a las AFP- adquieren mayor relevancia, pues permiten atender otras necesidades financieras de los afiliados, además de la construcción de una pensión.

“Los afiliados no solo buscan construir su pensión, sino atender metas de corto o mediano plazo como la educación de sus hijos o comprar una casa. Ya sea mediante ahorro previsional voluntario o mediante fondos mutuos, integramos una oferta más completa para tangibilizar valor hacia los clientes”, detalló.