El presidente de la República, José María Balcázar, anunció hoy que este sábado 14 de marzo se tendrá “completamente restablecido” el suministro de distribución de gas natural para todos los sectores del país.

En conferencia de prensa desde la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el jefe del Estado comentó que, en la noche de ayer, jueves 12 de marzo, la contingencia registrada en el ducto de gas en el punto KP 43, en el distrito cusqueño de Megantoni, “fue atendida y superada en su totalidad” y que los ductos de transporte y de líquidos “se encuentran completamente reparados y plenamente operativos”.

NOTA EN DESARROLLO.