Resumen

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El presidente Balcázar anunció que este 14 de marzo se restablecerá el suministro de gas para todos los sectores | Foto: PCM.
El presidente Balcázar anunció que este 14 de marzo se restablecerá el suministro de gas para todos los sectores | Foto: PCM.
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, anunció hoy que este sábado 14 de marzo se tendrá “completamente restablecido” el suministro de distribución de gas natural para todos los sectores del país.