José Salardi, tercer ministro de Economía y Finanzas del periodo de Dina Boluarte, conversó con El Comercio a dos semanas de su designación. En entrevista, brindó detalles del enfoque que tendrá su gestión: priorizarán la relación entre el sector privado y público y se dará vital importancia al manejo del déficit fiscal.

Adelantó que la próxima semana sostendrá reuniones con Julio Velarde, presidente del BCR, y con Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal.

Cuando aceptó ser el nuevo titular del MEF, ¿puso algunas condiciones sobre la mesa?

No. Hubo una conversación muy interesante y muy abierta en la que se compartió la visión del país, la necesidad de acelerar las inversiones, de destrabar aquello que impide que el crecimiento avance como necesitamos. Como funcionario público siempre digo que estoy para servir a mi país, por eso asumí este reto. Era parte del sector al estar en ProInversión y creí que era importante asumir la cartera porque también hay muchos temas que desde aquí se pueden impulsar para que nuestra inversión y la infraestructura en el país avance en el cierre de brechas.

Usted tiene, efectivamente, una mirada enfocada en las Alianzas Público Privadas (APP) y las Obras por Impuestos (OxI), pero el déficit, por ejemplo, es un tema importante. ¿Diría que es su principal preocupación?

Por supuesto que sí. Son dos grandes temas. Uno, que el crecimiento acelere, porque el Perú no puede crecer a las tasas que viene creciendo con todo el potencial que se tiene. Y dos, tenemos que ser responsables. Ese crecimiento tiene que estar acompañado por cifras equilibradas, y en esa línea de acción, tenemos que volver a los niveles de la regla fiscal marcados para el déficit.

¿No va a haber un cambio en la regla fiscal este año?

No, no va a haber. Nosotros vamos a trabajar duro para aproximarnos y cumplir esa meta.

Muchos consideran que no es posible cumplir con la regla fiscal este 2025, sería el tercer año consecutivo.

Sí, es cierto, esa es un poco la mirada (de algunos). Es bueno tener en cuenta que la recaudación ha crecido bien en enero. Se esperan buenos meses en lo que viene, para que la presión del déficit vaya cediendo. Hay que trabajar duro para lograr el objetivo, pero va a ser importante también el ‘shock’ que le queremos dar, el impulso a las inversiones, del destrabe de la economía en general, que te va a permitir tener mayores ingresos y con eso también, que los números se vayan balanceando.

José Salardi, ministro de Economía y Finanzas.

Hay esperanza, entonces. La mayoría de analistas considera que este año no vamos a llegar.

‘Ceteris paribus’, no llegamos. Si seguimos como estamos, el crecimiento será de 3% o un poco más, y el déficit quizá tenga riesgo de no llegar (a la meta).

¿La esperanza recae en la subida de ingresos tributarios?

Ingresos y también en la activación de la economía. El 2024 tuvimos un excelente año de exportaciones y este año creo que vamos a seguir avanzando en esa línea.

Los precios de los minerales van bien.

Y también los productos agrícolas están comenzando a generar niveles importantes de dinámica. Vamos a ir viendo con los meses cómo va fluyendo. El cacao, por ejemplo, me comentaban los exportadores, que iba muy bien.

Su precio muestra niveles históricos.

Eso importantísimo también. Hay que ir mirando mes a mes cómo se van activando diferentes actividades económicas. Nosotros también queremos apoyar desde aquí, por eso mi acercamiento al sector privado en ese sentido. Buscamos trabajar con ellos en equipo, recibir propuestas para que su día a día sea mucho más amigable, sencillo y rápido. Y eso es lo que vamos a trabajar. Ellos también están preparando un paquete de propuestas que van a ser recibidas y bien valoradas por el MEF, analizadas conjuntamente, y dependiendo del instrumento legal que requieran, las vamos a impulsar.

En la balanza del control del déficit, en un lado está el crecimiento, las mayores inversiones y el avance de la exportación. En el otro lado, está el ajuste del gasto. ¿Se darán créditos suplementarios a las regiones? ¿Ha encontrado usted solicitudes presupuestales de regiones?

Están viniendo las regiones a conversar, a plantear sus necesidades. Estamos en lo que es la implementación del presupuesto que se ha aprobado, estamos analizando ello. Si se da o no un crédito suplementario, se evaluará hacia la mitad del año, hay que ir viendo cómo va la recaudación […] Soy un convencido de que las APP y las OxI son dos motores potentes para impulsar también el tema del desarrollo y muchos de los pedidos son por proyectos. Las OXI, en materia presupuestal, no te presiona en el año.

Pero no son tan llamativas para los gobernadores regionales.

Finalmente el objetivo de todos es que la obra se haga.

Algunos dirían que no, y ello explicaría el por qué las OxI no terminan de despegar.

El año pasado tuvimos un salto importante. De una media histórica, de un poco más de S/1.000 millones, nos fuimos a S/4.200 millones. Aquí, la línea de crédito disponible es de S/30 mil millones. Es una estrategia conjunta, hay gobernadores y y también alcaldes que van promoviendo el tema. Por eso, es importante que el sector privado también esté involucrado. Un tema piloto interesante estará enfocado en cómo atacar el tema de la seguridad con las OxI.

¿Estamos hablando de construcción de penales, por ejemplo?

Penales, equipamiento, comisarías, diferentes intervenciones. Ambos ministerios van a delimitar las infraestructuras que podemos canalizar por OxI y en esa línea, queremos el compromiso del privado.

Proinversión informó que el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó su mayor cifra en 126 proyectos, principalmente en Salud, Educación y Transporte.

¿Le preocupa el costo de la seguridad?

Por supuesto que sí. Si queremos tener inversiones que fluyan, tenemos que guiar al país para que el tema de la inseguridad se pueda poco a poco revertir, y que se puedan dar condiciones estables para que los empresarios e inversores puedan seguir adelante.Tenemos que ser firmes como Estado, porque este tema nos afecta a todos. Tenemos que trabajar en equipo para revertir esta situación.

¿Y ve usted al señor Santibáñez alineado con ese objetivo?

Por supuesto que sí. Esta reunión que tuvimos fue con él. La idea es trabajar en equipo y así estamos haciéndolo a nivel de gabinete. Él puso a dispocisión a su equipo automáticamente para ver el plan de acción. Los gremios pidieron su inclusión en este consejo, y hoy ya se tramita su inclusión.

Habían comentado que no los habían incluido.

Sí, ya se están incorporando.

¿Cómo revertir esta imagen alicaída que tiene el sector seguridad?

Definiendo este plan de inversiones concreto, dando los pasos claros, ejecutando las obras, equipando mejor a las fuerzas policiales.

¿Cuándo se tendría esto cerrado?

La próxima semana tenemos una reunión con el sector privado para ver el bosquejo del plan preliminar y en las próximas semanas lanzarlo conjuntamente.

¿Qué gremios participan?

Están todos. La Unión de Gremios, la Confiep, entre otros. Las OxI son un gran mecanismo transversal, multisectorial, que va a ayudar en el cierre de brechas en seguridad, educación, salud.

¿Se ha reunido con el Banco Central de Reserva y el Consejo Fiscal (CF)?

La próxima semana debo tener un espacio para juntarme con el presidente del Banco Central, para conversar y contarle un poco las ideas que tenemos. Lo mismo con el CF. El lunes me estoy juntando con ellos también.

El señor Alonso Segura, presidente del CF, tuvo un intercambio público con su antecesor.

Hay el espacio para conversar abiertamente. Hemos coordinado previamente, vamos a tener un trabajo en equipo.

¿Ya han conversado, entonces?

Sí, hemos tenido una conversación privada y vamos a tener esta reunión. Va a haber una secuencia de reuniones permanente para estar siempre en interacción. Hay toda la la apertura de información para que ellos hagan el análisis que se requiere técnicamente. Es importante el equipo, el análisis que tienen y las sugerencias, en general, son bienvenidas.

MEF y el Congreso

La relación con el Congreso es también importante. Algo que a su antecesor se le criticaba mucho era el ‘no dar la pelea’.

Mi relación con el Congreso desde ProInversión es muy buena. He tenido muchas reuniones con los congresistas, conozco a varios de ellos. Siempre he sentido apoyo de parte de ellos. Ya he tenido una visita al presidente del Congreso, conversé con él, y (expresamos) el apoyo para avanzar en diferentes temáticas conjuntas, en algunas iniciativas que queremos impulsar nosotros para discutirlas abiertamente.

¿Algún tema concreto?

La reforma de APP para mí es fundamental. No podemos tener proyectos que demoran,de repente, diez años en tramitología y dos en ejecutarse. Eso tiene que cambiar. Hay una comprensión de varios congresistas al respecto para apoyar en el impulso de esta reforma. Tema que vaya saliendo, tema que vamos a conversar con ellos. El MEF va a tener su posición técnica de siempre, va a sustentar, va a explicar, va a dialogar mucho y va a comunicar bien.

Sí se van a dar las peleas, aunque estén perdidas.

Más que peleas, yo creo que es un espacio de diálogo, de explicar. Cuando sale una iniciativa siempre hay una primera instancia en las que hay mesas técnicas para discutir y vamos a ir a explicar al detalle todos los pros y contras que puede tener una medida.

Irá usted al Congreso…

A explicar y sustentar económicamente al detalle, a recibir todas las preguntas y resolverlas en la medida de lo posible. El Perú tiene una gran potencialidad de crecimiento y no se puede negar la crisis política de los últimos años, pero a nosotros nos va muy bien como país, somos un país de muchas oportunidades. Uno habla con los empresarios extranjeros y locales y hay ganas de hacer las cosas. Hay que generar las condiciones para quitar las ataduras que impiden que se avance.

Foto: MEF.

¿Qué le pidió el señor Salhuana? Así como usted llegó con algunas ideas…

Nada en particular. Hablamos del trabajo en equipo. Ha sido una reunión muy positiva, ha sido una conversación abierta para tender puentes. Desde antes de que él sea el presidente del Congreso, siempre ha estado muy preocupado por el desarrollo de su región que es Madre de Dios. Había un proyecto en común, la planta de tratamiento de aguas residuales, una APP.

¿No se conversó con el señor Salhuana ningún tema relacionado a la minería informal, un sector con el que él tiene cercanía?

No sé si tiene cercanía o no, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene un plan importante para avanzar en la línea de que la minería (informal) siga la ruta de la formalización. La idea es trabajar de la mano.

¿Hay algún proyecto para que los mineros informales tributen?

No he tocado todavía el tema, pero en general la informalidad es un gran problema para el país, es un tema que tenemos que abordar. Sabemos que hay millones de informales en diferentes sectores. Hay que ver cómo traerlos a la formalidad. No es un tema solamente de la Sunat o el MEF, es un tema que hay que trabajar con Producción, con Minem.

‘Shock’ regulatorio e inversión

Otro tema del que usted ha hablado es el shock regulatorio que se busca impulsar. ¿En qué consiste?

Sí, considero que la tramitología nos ahoga en muchos aspectos. En las APP, un proyecto se ejecuta en dos o tres años, pero se demora más de diez en toda la ruta para estructurarse. Ahí fallamos. Hay una reforma que se va a plantear para que eso disminuya a la quinta o sexta parte del tiempo. Esa situación pasa de manera transversal en todos los sectores y la idea es comenzar en las mesas ejecutivas a activar todos estos aspectos para analizar caso por caso e identificar dónde hay un procedimiento de más, dónde hay situaciones que se están complicando innecesariamente. Ya se nos fue la mano en sobrerregular como Estado para comenzar a simplificar. También, lo que era antes del Doing Business, hoy Business Ready, va a ser interesante. Nos han contactado ayer porque quieren venir al Perú para ver algunos temas. Les dije que vengan y lancemos objetivos. El equipo de las mesas ejecutivas y el Consejo de Competitividad –lo vamos a activar mucho más– van a trabajar de la mano, con indicadores. El ministro Carranza puso objetivos bien claros de avance en el tiempo. En la medida que el Perú mejora en la tabla de posiciones, el crecimiento también avanza, eso está demostado. Eso te dice que hay una relación directa entre desregular, simplificar y avanzar.

¿Ha conversado con el señor Carranza?

Meses atrás en un viaje en el que coincidimos. Voy a convocar también a los seis ministros de Economía en breve. Esta gestión es de puertas abiertas, uno no lo sabe todo. Hay que abrir la cancha y escuchar a todos. Si salimos con un paquete de medidas, van a venir muchas más. Si tienen que ser 200 medidas, serán 200 medidas que aporten. No vamos a entrar con medidas sorpresa, de las que se entera el inversionista en el periódico.

A veces no solo el inversionista.

Sí. Aquí no pasará eso. Nosotros, de manera transparente, vamos a conversar, a llamar, explicar y escuchar pro y contras.

En el marco de estas mejoras que plantea, usted ha mencionado retos no menores. Espera firmar los proyectos de TGP, Calidda y el segundo grupo de aeropuertos antes de 28 de julio. ¿Es posible?

Sí, es posible.

¿Y cómo lograrlo? ¿Por qué no se ha podido hacer antes?

Soy un ministro distinto a los que han estado acá en el MEF. Vengo del mundo de infraestructuras, he pasado por Producción pero mi ‘expertise’ ha estado en las direcciones generales de APP y OxI. Creo conocer muy bien, desde la realidad, lo que hay que desarrollar para que esto realmente fluya. Por ejemplo, la adenda de APM Terminals se demoró cinco años para una inversión que era del sector privado por US$1.000 millones.

Buscan otra adenda, de hecho.

Sí, y si sale en tres meses, que salga en tres meses. Estoy convocando a un equipo que piensa como yo en ese sentido y que sabe mi estilo, el cómo debemos gestionar los temas. El año pasado tuvimos una excelente experiencia con Bayóvar, era una adenda que también se activó de US$1.000 millones.

Matarani también.

Y ahora Matarani. Estos cuatro casos que mencionas van a involucrar más o menos US$4.500 millones de inversión. En un escenario en el que tienes que llegar a cumplir la regla fiscal, en buena hora que la inversión privada venga y quiera apostar por el país. Y si tengo que hacerlo contra un plazo de concesión, seguimos adelante. Ahora, no es un cheque en blanco. Los plazos (de extensión de las concesiones) hay que definirlos bien. Hay un modelo económico financiero que se va a analizar a profundidad para decir “este monto equivale a equis años y equis días” […] Si vamos, por ejemplo, con TGP por el ducto costero, automáticamente te va a activar la petroquímica.

¿Y el SIT-Gas?

TGP nos buscó en ProInversión para contarnos de este proyecto. El SIT-Gas (ex gasoducto sur peruano) costaba más de US$7 mil millones y era cofinanciado con el Estado.

Aquí ellos nos han dicho que el tema de la costa lo pueden afrontar con US$2 mil millones optimizando esa ruta a cambio de diez años de plazo de concesión. Y aparte –ya no solamente hay que trabajar Cusco, que es importantísimo– van apoyar con la ingeniería conceptual de Cusco para llevarlo a ProInversión. Ese será un proyecto más acotado que se lanzará por APP, también cofinanciado, pero de US$7 mil millones que se pensaba (invertir con) el Estado, va a quedar finalmente en casi US$800 millones.

No hay que pensar mucho, eso tiene que salir ya […] Sobre las cuatro adendas mencionadas, la primera decisión que hemos tomado con los ministros tanto de Transportes como de Energía y Minas, es que ProInversión lidera el proceso. Se sientan en la mesa desde el día uno el sector y el concesionario. Hemos puesto plazo para que el 14 de marzo tengamos reuniones en horas de la tarde para que cada una de estas adendas ya esté consensuada entre las partes.

¡Ya hay fecha!

Y es más, con horas. El 14 de marzo a las 4 pm, 5 pm, van a ir uno tras otro con la adenda ya consensuada entre las partes y si en el camino hay algún problema, nos van a avisar para ver qué problema hay que resolver. Si ese 14 de marzo todo ya está consensuado, se harán los papeles para que la siguiente semana empiece la ruta de opiniones. Como ya el sector y el MEF estuvieron sentados conversando, solo falta el regulador. El regulador obviamente va a poner su posición, que no es vinculante, y se le responderá técnicamente. Y, las adendas se firmará antes del 28 de julio, porque al ser autofinanciadas, la Contraloría no tiene que estar. Pero, igual se puede invitar para explicarle con toda la transparencia del caso.

¿Ha conversado usted con los ministerios correspondientes?

La reuniones con TGP y Cálidda fueron con el ministro de Energía y Minas. En el caso de Matarani y el segundo grupo de aeropuertos, fue con el ministro Pérez-Reyes –por temas de viaje no pude estar– pero en una reunión estuvo el viceministro y el director general involucrado. La otra semana tengo una reunión con AFIN y con todos los concesionarios para plantearles lo mismo. Si tienen propuestas de adendas y si vienen autofinanciadas, bienvenidas. El lunes tengo otra reunión con los concesionarios de los puertos para que también me cuenten el plan de acción para el Callao. Podemos aportar a descongestionar el caos que hay, también tenemos una iniciativa de propuesta de adenda.

¿Hay nuevos proyectos para lanzar?

Hay un potencial bastante grande. Hemos estado ahí viendo varios desde ProInversión.

¿Dos o tres que usted quisiera dejar encaminados?

Las Líneas 3 y 4. Y si puede ser la Línea 5, también. Chinecas también está avanzando hacia una formulación.

Volvió a manos del gobierno nacional.

Al Midagri, y la idea es que también se canalice por APP. Los proyectos de irrigación le van a dar muchas satisfacciones al país en los próximos años. Tenemos Chavimochic la segunda etapa, Majes. Son megaproyectos que hay que activar.

Situación de Petro-Perú

Otro tema del cual usted conversó con los gremios empresariales fue Petro-Perú. Su mensaje ha sido claro: no se va a dar ni un solo sol a la estatal. Pero, ¿podemos esperar una extensión de plazos de pago o nuevas garantías para la petrolera?

Tengo una reunión el día lunes con el ministro de Energía y Minas, una reunión informativa con Petro-Perú, para escuchar a la dirección de Petro-Perú.

¿También con el señor Narváez (presidente del directorio)?

Sí, claro. Esto, para que nos cuenten cómo están avanzando en relación al plan que se tiene. Yo he sido bien claro: no va a haber un solo sol para Petro-Perú. Ellos mismos lo han dicho públicamente. Simplemente tomo la palabra (de ellos) y en esta línea, nosotros tenemos que manejar bien las cuentas fiscales. Ya hay un plan que se firmó el año pasado y queremos ver cómo lo vienen ejecutando. La Junta de Accionistas se reunirá cuando corresponda, pero nosotros vamos a estar permanentemente siguiendo los pasos (de la petrolera), porque no queremos sorpresas.

¿Está de acuerdo con la potencial venta o alquiler del edificio en San Isidro?

Sí, era una opción de un proyecto en activos que se planteó. El edificio es bastante grande y hay opción de desarrollar más. Hasta puedes generar un ingreso, no será muy grande por los problemas que hay, pero puedes modernizar las oficinas. Si Petro-Perú ocupa seis o siete pisos, por decirlo así, y se puede optimizar, es un esquema que hay que evaluar. En la parte donde está el estacionamiento tranquilamente puede haber otra torre. Se puede hacer una maximización importante, pero ya eso hasta el momento no ha habido una propuesta que haya ingresado. En su momento se promovió, se conversó, pero no hubo una propuesta.

Con el cambio de mando en Petro-Perú lo que se sintió es que hubo un freno.

Hay todo un plan de activos. El decreto de urgencia también marca el tema de qué se va a hacer con los activos. Eso también lo conversaremos el lunes.

¿Como MEF, van a apoyar que el plan que se aprobó siga adelante?

(Asiente) que siga adelante, y además también, si llegan las propuestas, se evaluarán.

Hay un tema con Petro-Perú y Altamesa en el lote 192. Hay un compromiso de pago que no se ha honrado por parte de los proveedores a las comunidades nativas. El monto sería de aproximadamente S/16 millones. Petro-Perú ha confirmado un primer pago y se harán otros cuatro pagos entre marzo y junio de este año. ¿Todo ese dinero es líquido de Petro-Perú?

No conozco el caso al detalle, el lunes lo voy a consultar, pero indudablemente si hay ese compromiso deben tener un flujo de caja que permita afrontar ello. Ya nos contarán los detalles de cuál es la problemática. Es la primera reunión para ver el estado situacional, no es una reunión de la Junta de Accionistas, sino informativa para conocernos, para que nos expliquen y habrá toda la apertura para escuchar. Siempre hay apertura para evaluar cualquier propuesta, pero creo que si ya hay un esquema…Siempre la empresa va a seguir estatal, pero si hay posibilidades de inyectarle capital privado, en buena hora.

No una privatización.

Claro, un manejo conjunto.

¿Y que venga un privado a gestionar Petro-Perú?

No, que venga a ayudar y aportar como socio. En la medida que haya propuestas, abran planteamientos y se tiene que analizar técnicamente como corresponde.

¿Está usted de acuerdo con el nuevo Ministerio de Infraestructura (Minfra)? Y si sí, ¿las APP deberían de ser gestionadas únicamente por este nuevo ministerio?

Cuando nació la normativa se decidió que las APP estén fuera, ProInversión quedó fuera. El Minfra, como está naciendo, es una réplica del Ministerio de Obras Públicas de Chile. Hay que ver cómo se va estructurando, cómo se va armando. Con la propuesta de reforma que tenemos, ProInversión va a tener un rol muy importante, va a ser hasta titular de los proyectos y habrá que ver. De repente en algún momento se encuentran, hay que medir el ‘timing’. Armar un ministerio puede quitar cierta velocidad. Si ya se quiere ver el tema de toda la parte netamente de inversión pública tradicional, habrá un calendario para ello. Si en un momento las APP tienen que entrar en esa estructura, se tendrá que evaluar si es lo mejor.

Sobre la reforma del sistema de pensiones, ¿en qué estado se encuentra el reglamento?

Avanzando, en junio tenemos que tenerlo listo. Las AFP me han pedido reunión. Nosotros también vamos a ser transparentes, vamos a abrir la discusión técnica con ellos. En el momento que haya que conversar los temas, vamos a recibir los aportes del sistema en general. No me siento todavía a ver los detalles. Pero, la reforma es un avance.

"De repente hay otros temas más que habría que tocar en el camino, lo voy a conversar con el equipo técnico y si este cree que hay más temas que pueden salir en una ley complementaria, los analizaremos y lo plantearemos al Congreso"

¿Habrá cambios en los viceministerios?

Hoy se designó a la viceministra Denise Miralles. Ella ha sido un eje importantísimo en el tema de OxI. Su dinámica de trabajo muestra una fortaleza impresionante de ir a las regiones, de trabajar de manera interactiva con ellos. El viceministro de Hacienda continúa apoyando, es un profesional con mucha trayectoria, con una línea académica impecable. Son los dos viceministros con los que yo voy a trabajar.

Usted comentó que en julio revisarían los créditos suplementarios o solicitudes de presupuesto adicional que hagan las regiones. ¿Le preocupa siendo este un año preelectoral?

Estoy recibiendo a todas las autoridades, estoy escuchando. Hay que sincerar cronogramas, hay que sincerar la ejecución presupuestal. He sido muy claro con ellos. Todos quisiéramos hacer todo hoy y mañana, pero la caja fiscal tiene un límite, indudablemente. Trato es también de plantear las alternativas. Por ejemplo, si hay un proyecto que se puede hacer por OxI, va a tener todo el apoyo para hacerlo por esta vía de acción. Hay topes interesantes que se pueden utilizar. Hay que capacitar, hay que explicar. Esa línea la vamos a potenciar muy bien, por eso es clave el involucramiento del sector privado, porque acá la ecuación cierra con ellos. Ahora hay que hacer, ya no basta solo decir. Ahora hagan como gremios y díganme, qué región adoptan. Vayan a esa región, intervengan territorialmente en todos los proyectos, ese es el plan. No les estoy pidiendo que me donen la plata. Es negocio para ellos también, porque finalmente van a poder reactivar (la economía). Revisen los proyectos, miren la calidad de los mismos, ajustemos el ‘justi-precio’ y vamos adelante.

El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE ya están solicitando presupuesto por las elecciones.

Ya se aprobó para el tema del Jurado [Nacional de Elecciones], para lo que son las actividades preliminares. Se aprobó la primera parte.