Juan Carlos Rizo Patrón: “Si a alguien no se le ha pagado puede reclamar”

El gerente de Marsh-Rehder Corredores de Seguros, Juan Carlos Rizo Patrón, bróker de Sedapal, aclara por qué no asesoraron a los afectados en el aniego en San Juan de Lurigancho (SJL), del 13 de enero.

—Según la SBS, es deber del corredor asistir al asegurado o beneficiario, gestionando el reclamo correspondiente ante la empresa de seguros. ¿Por qué los afectados han negociado directamente con la aseguradora?

Nuestra función es, principalmente, velar por los intereses de Sedapal y lo hemos hecho. El tercero afectado no es un cliente propiamente de nosotros. Por añadidura tenemos que ver que se sea atendido adecuadamente, pero no podemos ser su asesor porque podríamos entrar en un conflicto de intereses con nuestro cliente. Para eso existe la figura de los ajustadores que se encargan de cerrar la indemnización con la aseguradora. Si hay alguna queja, obviamente la tenemos que ver y resarcir.

—A pesar de la figura del ajustador imparcial, las personas dicen que el seguro no les quiere pagar gastos médicos, ¿por qué?

Nadie ha dicho eso.

—Esa información la hemos recogido de la zona. Lo hemos querido contrastar con Mapfre y Sedapal, pero no quieren comentar, ¿el deber de ustedes es verificar que el ajustador haga bien su trabajo o no?

Claro. Hasta ahora, de todos los casos que hemos cerrado, que son el 97%, no hemos tenido ninguna queja de que no hayamos pagado adecuadamente. Tengo entendido que el ajustador ha sido flexible. Se ha indemnizado cerca de US$3,6 millones. Si hubiese algún afectado que diga “no me han considerado algún tipo de enfermedad”, y que sea razonable, vamos a empujar al ajustador para que se le pague.

—Hay muchos negocios a los que se les ha pagado, pero no pueden operan por la reconstrucción de la zona, ¿quién les va a pagar esos ingresos que están dejando de percibir?

Si alguien piensa que no ha sido indemnizado adecuadamente y le falta el lucro cesante, temas de salud, etc., está en todo su derecho de reclamar. Vamos a trabajar para ello.

—En cuanto a los recursos públicos usados para la limpieza de la zona, ¿están tramitando para que el seguro le pague al Estado?

No es que el Estado haya tenido que poner recursos. Han participado solidariamente apenas hubo el problema, lo cual ha sido una maravilla. Si creen que hay que indemnizarles, eso se tiene que pagar. Hay que ver cuál es el rol del Estado, si debe cobrar o no. Si considera que debe hacerlo, está la cobertura de responsabilidad civil para pagarles.

—¿Pero por qué gastar recursos públicos escasos si la póliza contempla que, a solicitud del asegurado, la compañía de seguros puede contratar, en forma directa, los servicios de proveedores para hacer la limpieza, descontaminación y remediación?

Te contempla una vez que ya están encaminadas las cosas. Pero el que tiene que decidir a quién se contrata es Sedapal, no la compañía de seguros.

—¿Cuánto ya se pagó?

Al 13 de marzo, el seguro le ha adelantado más de S/2,5 millones a Sedapal para que cubriera los gastos iniciales, alimentación, etc. Para la reparación de la estructura dañada se le ha adelantado US$2,5 millones. Una cosa que se hizo adecuadamente es un censo de todos los afectados. Hemos tenido 412 personas empadronadas, de las cuales 376 fueron afectadas; 345 casos ya han sido cerrados y quedan 31 pendientes de negociación.

—¿Por qué en 10 años las operaciones de Sedapal han crecido como cinco veces, pero no la cobertura de responsabilidad civil?

Los activos han crecido a raíz de una evaluación de los riesgos donde le recomendamos asegurar toda la red de tubos que estaba desprotegida. Hasta el momento, la cobertura de responsabilidad civil está demostrando ser suficiente para las operaciones de Sedapal.