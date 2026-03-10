Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La economía peruana entrará a un 2026 en un escenario marcado por la incertidumbre electoral. (Imagen: Andina)
La economía peruana entrará a un 2026 en un escenario marcado por la incertidumbre electoral. (Imagen: Andina)
Por Maritza Saenz

En la era de la transformación digital, apostar por la inteligencia artificial y la innovación será clave para el desarrollo de economías emergentes como la peruana, aseguró Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, durante el panel “Elecciones 2026”, organizado por la gestora de inversiones que dirige.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.