Claudia Inga Martínez

Juan José Salmón, CEO de LAP, sobre TUUA de transferencia: “No pensamos aplazar (el inicio del cobro), pero queremos saber la posición del MTC”
Las discrepancias por el cobro de la tarifa de conexión en el aeropuerto de Lima continúan. En este contexto, El Comercio conversó con Juan José Salmón, CEO de LAP, concesionario del aeropuerto Jorge Chávez, quien afirma que las aerolíneas están ejerciendo presión con el anuncio del cierre de rutas. Dijo que, probablemente, las aerolíneas anunciarán más cancelaciones para ‘seguir presionando’. LAP está a la espera de concretar una reunión con el nuevo titular del MTC para retomar las conversaciones que se tenían sobre la TUUA de transferencia, en particular, por la de conexiones nacionales.

