El titular del MTPE regresa a una cartera que ya encabezó en el 2020 (Foto: César Bueno)
El titular del MTPE regresa a una cartera que ya encabezó en el 2020 (Foto: César Bueno)
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Por Redacción EC

Juan Sheput juró este lunes como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, convirtiéndose en uno de los integrantes del primer gabinete ministerial de la nueva administración.

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