Juan Sheput juró este lunes como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, convirtiéndose en uno de los integrantes del primer gabinete ministerial de la nueva administración.

El titular del MTPE regresa a una cartera que ya encabezó en el 2020 y asume el cargo en un contexto en el que el mercado laboral muestra señales de recuperación, impulsado por el crecimiento de la inversión privada y del empleo formal, aunque aún enfrenta desafíos estructurales como la elevada informalidad, la baja productividad y la generación de empleo de calidad.

Sheput es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y cuenta con una amplia formación académica en gestión pública y planeamiento estratégico. Es egresado del Programa de Alto Gobierno de la Universidad de Los Andes (Colombia), magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia y máster en Project Management por la Universidad de La Rioja (España).

El titular del MTPE regresa a una cartera que ya encabezó en el 2020

Además, posee estudios de especialización en desarrollo regional y territorial, así como formación en políticas públicas, asociaciones público-privadas y gestión del desarrollo en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En el ámbito académico, ha ejercido la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), donde ha dictado cursos relacionados con ingeniería, prospectiva estratégica, inteligencia y políticas públicas.

También se desempeña como profesor visitante de la Unidad de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, donde imparte cátedras sobre liderazgo sostenible, prospectiva estratégica y análisis de riesgos.

Trayectoria política

En el ámbito político, Sheput fue congresista de la República durante el periodo 2016-2019, elegido por Peruanos por el Kambio para el periodo parlamentario 2016-2021. Durante su gestión presidió la Comisión Especial Multipartidaria Conmemorativa del Bicentenario de la Independencia del Perú.

Asimismo, ha desempeñado funciones como consejero presidencial en Asuntos Políticos y anteriormente ocupó el cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo en el 2005.