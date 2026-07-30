El analista político y excongresista Juan Sheput sindica directamente a JPP de Roberto Sánchez.
El analista político y excongresista Juan Sheput sindica directamente a JPP de Roberto Sánchez.
Por Redacción EC

En medio del posible pedido de facultades que ha trascendido, Juan Sheput, nuevo ministro de Trabajo, precisó que el documento que se ha difundido es un borrador “que se ha comentado ligeramente, un documento que se ventila siempre y se están diciendo inexactitudes, como que se van a eliminar feriado” , señaló en entrevista para RPP.

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