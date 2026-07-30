En medio del posible pedido de facultades que ha trascendido, Juan Sheput, nuevo ministro de Trabajo, precisó que el documento que se ha difundido es un borrador “que se ha comentado ligeramente, un documento que se ventila siempre y se están diciendo inexactitudes, como que se van a eliminar feriado” , señaló en entrevista para RPP.

El ministro de Trabajo sostuvo que la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, ha sido concreta al referirse al tema, por lo que no se aumentarán ni eliminarán los feriados, y que antes de tomar una decisión se hablará con las personas involucradas.

“La presidenta ha sido concreta: no se van a aumentar ni disminuir los feriados, porque primero tenemos que hacer una evaluación de impacto y en ese sentido se tiene que hablar con las personas involucradas. La presidenta ha dicho que no se van a eliminar los feriados ni tampoco vamos a tener un aumento de los mismos. Como personas razonables, vamos a discutirlos”, dijo.

En cuanto a la propuesta de incrementar el sueldo mínimo de S/1.130 a S/1.300, uno de los anuncios más comentados del Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori, mencionó que se trata de un anuncio que no surge de la nada.

“Con su equipo de trabajo se ha visto la factibilidad de progresivamente ir colocando ese tema. Digo progresivamente porque debe pasar por el Consejo Nacional de Trabajo. He escuchado posiciones muy razonables de Felipe James, presidente de la SNI, como de Jorge Zapata, presidente de Confiep. Ambos han tenido posturas razonables y señalan que esto debe discutirse y concertarse en el CNT”, ha dicho durante la entrevista.

Para el nuevo ministro, S/1.300 es un monto razonable. Agregó que fue el primer mensaje a la nación, en el que no había un Consejo de Ministros juramentado, “es una decisión política y los mensajes a la nación posteriores sí tienen que ser sustentados ante los Consejos de Ministros”, dijo.

En cuanto a las funciones de su cartera, afirmó que el trabajo en materia de reformas va a ser multidisciplinario, ya que si pretender hacer una reforma profunda en el ámbito laboral para ir en contra de ese 70% de informales,“que es una bomba de tiempo en el Perú, se tendrá que hacer de forma multidisciplinaria”.

Cambios en Essalud

También cuestionó a Essalud calificando su gestión como un desastre. “Tanto en la comisión de transferencia como en los ciudadanos que lo sufren día a día se han dado cuenta de la ausencia de medicinas, falta de operaciones al momento [...] los servicios están en un estado calamitoso y la situación financiera del propio seguro por su mal manejo, por su pésimo manejo, han llegado a esta situación deplorable”, advirtió.

Sobre ello, Sheput añadió que como ministro de Trabajo tiene la decisiones política sobre una entienda que tiene autonomía económica y financiera pero no de línea política. Es por eso que adelantó que será un ministro que tenga a Essalud como un elemento clave de lo que significa el servicio de los ciudadanos y apuntará a devolver a Essalud su status de hospital de referencia en América Latina, para lo cual se realizarán cambios.

“[El cambio de liderazgo] se va a dar en las próximas horas, sin ninguna duda. [...] Vamos a optar por un profesional que genere respeto ante la opinión pública y obviamente hay una línea política que viene de la presidenta, que tiene que ejecutar el ministro de trabajo, en términos del seguimiento a la mejora del bienestar del ciudadano”, adelantó.