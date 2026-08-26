Juan Sheput, ministro de Trabajo, se refirió nuevamente a la posibilidad de reducir los feriados. En Siempre a las Ocho, programa de YouTube de El Comercio, el titular del MTPE sostuvo que se busca llegar a un consenso ya que hay sectores que están a favor y otros en contra de la medida.

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“En estos momentos hay sectores encontrados y tenemos que buscar un consenso. Por eso, lo que yo planteé es algo que ya se había conservado con los amigos de Adex y otros gremios. Pero, hay sectores como el de transportes, el gastronómico, sectores que tienen que ver con el turismo, que sí están de acuerdo con los feriados”, sostuvo Sheput.

“Por otro lado, hay sectores (en contra) como el de manufactura, donde se tiene que pagar un porcentaje muy serio por encima de la remuneración normal, entonces hay que buscar una medida adecuada”, agregó el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

El ministro indicó que hay “un desorden en lo que se refiere a feriados”. Puso como ejemplo, los gobiernos regionales, donde tienen la libertad de decretar fiestas algunos días del año afectando la competitividad de la región.

“Hay un desorden en lo que se refiere a feriados. En los gobiernos regionales tienen libertad para decretar fiestas algunos días del año. Todo esto tiene que normarse para evitar que el país pierda competitividad. A veces los feriados excepcionales en alguna región se convierten en definitivos, afectando la competitividad de la región”, explicó.

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Por otro lado, se refirió al pedido de facultades de su sector. Sheput remarcó que se priorizará que la mayoría de personas tengan acceso a derechos laborales. “Nuestra búsqueda es que todas aquellas personas que en estos momentos no tienen vacaciones, CTS, gratificación, acceso a pensiones o seguridad social los tengan. Para eso queremos plantear un conjunto de medidas. No quiero adelantarlas, porque habrá un consejo de ministros en el cual se va a pulir el documento final”, señaló.

“El gobierno encabezado por la presidenta Keiko Fujimori, tiene claro que el gran problema del Perú es que casi el 80% de peruanos no tienen en estos momentos ningún tipo de derecho laboral, eso no puede continuar. Es una bomba de tiempo para el país y es una bomba de tiempo para cada uno de ellos”, sostuvo el ministro de Trabajo.

En esa misma línea, Sheput destacó la necesidad de formalizarse para poder bancarizarse y obtener acceso al crédito. “Les va a servir a ellos, les va a servir al país, porque la formalización les va a permitir bancarizarse, les va a permitir obtener acceso al crédito, les va a permitir crecer económicamente, tener la trayectoria comprobada como para poder aspirar a otro tipo de empleo, van a tener pensiones, van a tener acceso a la seguridad social, es decir, hay una serie de beneficios que se tienen que entender y no deben caer en el canto de sirena barato que les dice cuidado les van a quitar los derechos laborales, no pasa nada de eso”, subrayó.