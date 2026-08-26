Ministro Juan Sheput sostuvo que se busca llegar a un consenso ya que hay sectores que están a favor y otros en contra de la medida. | Foto: Gob.pe
Ministro Juan Sheput sostuvo que se busca llegar a un consenso ya que hay sectores que están a favor y otros en contra de la medida. | Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Juan Sheput, ministro de Trabajo, se refirió nuevamente a la posibilidad de reducir los feriados. En Siempre a las Ocho, programa de YouTube de El Comercio, el titular del MTPE sostuvo que se busca llegar a un consenso ya que hay sectores que están a favor y otros en contra de la medida.

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