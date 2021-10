Conforme a los criterios de Saber más

El empresario turístico Juan Stoessel afirmó que su rubro necesita de “reglas claras” para impulsar adecuadamente la reactivación de sector, considerando que el país compite con el resto del mundo para atraer visitantes.

“Necesitamos que las reglas estén claras. ¿Por qué Ecuador y Colombia abren las puertas a las personas que están vacunadas, sin pedirle nada más? Perú compite con el mundo, sobre todo en esta crisis, donde todos los países que vivían del turismo están haciendo esfuerzos denodados para volver a captarlo”, señaló en diálogo con Canal N.

El CEO de Casa Andina pidió celeridad para la reactivación del tránsito aéreo, pues la conectividad aún no supera el 50% del nivel previo a la pandemia.

Stoessel señaló que la responsabilidad de levantar este sector no necesariamente pasa por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), sino que se necesita un trabajo integral de todo el Gobierno.

“Tenemos un ministro, Roberto Sánchez, que se comunica bien y nos escucha, pero no tenemos viceministro de Turismo. No hemos podido reunirnos con el Ministerio de Cultura o Ambiente. Necesitamos de todos para hacer que el plan de turismo regrese y otra vez recibir turistas del mundo entero”, agregó.

El ejecutivo saludó la iniciativa del presidente Pedro Castillo, quien declaró seis nuevos días no laborables para lo que resta del año; pero consideró que no sirve de mucho si la medida no se anuncia con la debida anticipación.

“Los feriados sí ayudan al turismo, pero lo ideal es publicarlos con más tiempo de anticipación, no de un día para el otro”, puntualizó.





