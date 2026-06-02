Resumen

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El representante gremial explicó que se busca incrementar el número de turistas extranjeros que son quienes traen divisas al país. Foto: GEC.
El representante gremial explicó que se busca incrementar el número de turistas extranjeros que son quienes traen divisas al país. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, se refirió a la reciente firma de la Adenda N°9 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) que elimina el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de conexión nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

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