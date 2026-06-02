Juan Stoessel, vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, se refirió a la reciente firma de la Adenda N°9 entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Lima Airport Partners (LAP) que elimina el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros de conexión nacional en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En entrevista para Canal N, Stoessel calificó la medida como un “éxito parcial”, pero reiteró en la necesidad de eliminar el cobro aplicado a los viajeros internacionales.

“Lo que buscamos es incrementar el número de turistas extranjeros que son quienes traen divisas al país. El gran problema sigue siendo el cobro para los vuelos de conexión internacional”, precisó.

Explicó que los pasajeros internacionales deben realizar trámites adicionales e incluso hacer colas para pagar una tarifa que supera los US$11, situación que genera molestias y afecta la imagen del país ante los visitantes.

El representante del gremio recordó que el país continúa rezagado en la recuperación del turismo internacional. “Somos uno de los pocos países que no ha logrado regresar a los niveles prepandemia. Tenemos un millón de turistas menos que antes de la pandemia”, subrayó para Canal N.

Ante una posible solución, Stoessel indicó que pasa por una nueva negociación entre el Estado y LAP que permita eliminar la TUUA para pasajeros en tránsito internacional. En ese sentido, señaló que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones debe liderar ese proceso, ya que fue la entidad que suscribió las condiciones contractuales que dieron origen a este cobro. “Ellos crearon el problema, ahora deben buscar la solución”, remarcó.

Entre las alternativas mencionó posibles mecanismos de compensación para la concesionaria o ajustes contractuales que permitan suprimir la tarifa sin afectar la operación aeroportuaria. Asimismo, alertó que el cobro limita la posibilidad de implementar programas conocidos como stopover, utilizados en varios aeropuertos del mundo para incentivar que pasajeros en tránsito permanezcan algunos días en el país antes de continuar su viaje.

Stoessel explicó que este modelo permitiría atraer más visitantes y generar mayores ingresos para la economía peruana sin incrementar significativamente los costos para las aerolíneas. “Si queremos ser competitivos, no podemos seguir generando este tipo de trabas para quienes quieran visitarnos”, finalizó.