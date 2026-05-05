Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La Ibérica también resaltó su rol como líder dentro de la compañía subrayando que su gestión trascendió por su cercanía y valores personales. Foto: La Ibérica.
La Ibérica también resaltó su rol como líder dentro de la compañía subrayando que su gestión trascendió por su cercanía y valores personales. Foto: La Ibérica.
Por Redacción EC

Juan Vidaurrázaga Zimmerman, gerente general de la empresa arequipeña Chocolates La Ibérica por más de 60 años, falleció a los 93 años.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.