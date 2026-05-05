Juan Vidaurrázaga Zimmerman, gerente general de la empresa arequipeña Chocolates La Ibérica por más de 60 años, falleció a los 93 años.

La empresa informó este de su fallecimiento a través de un mensaje difundido en sus redes sociales, donde destacaron su compromiso, liderazgo y calidad humana.

“Hoy despedimos a Don Juan Vidaurrázaga Zimmermann, quien formó parte fundamental de la historia de La Ibérica durante más de seis décadas. Su compromiso, liderazgo y calidad humana dejaron una huella profunda en todos nosotros y en el camino que hoy seguimos construyendo”, se lee en el comunicado.

La firma destacó que Vidaurrázaga Zimmermann fue un profesional apasionado, hombre de familia y alguien que dejó huella en todos quienes lo conocieron.

“Su liderazgo hizo crecer esta historia, pero su calidad humana es lo que realmente la hizo trascender”, agregó La Ibérica.

“Hoy nos deja un legado de compromiso, calidez y amor por lo que hacemos, que seguirá vivo en cada uno de nosotros. Siempre lo recordaremos como guía, amigo y ejemplo”, finalizó el comunicado.