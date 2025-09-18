La vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Cerro Verde señaló que además de pérdidas de S/12.000 millones, hay un impacto fiscal S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

El Perú cuenta con una cartera de 67 valorizados en más de US$64.000 millones y 84 iniciativas de exploración por alrededor de US$1.039 millones. Sin embargo, el país no logra despegar como potencia minera debido a trabas políticas, normativas y sociales, advirtió Julia Torreblanca, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde.

Tenemos riqueza geológica, ubicación estratégica, fuerza laboral preparada, pero el principal problema no es geológico: es político y normativo”, afirmó durante su participación del webinar “Road to Perumin 37: Desafíos para fortalecer la competitividad minera del Perú”.

Torreblanca explicó que la tramitología que enfrentan los proyectos puede alargar su puesta en marcha hasta seis o siete años, más del doble de lo que establecen los plazos normativos.

Según sus estimaciones, un retraso de cuatro años en un proyecto modelo puede ocasionar pérdidas equivalentes a S/12.000 millones en PBI, además de un impacto fiscal de S/2.066 millones y la no generación de 8.500 empleos en la fase de inversión y 7.400 en la etapa de producción.

La ejecutiva también alertó sobre el impacto de la conflictividad social. Entre 2021 y el primer trimestre de 2023, once unidades mineras fueron paralizadas por enfrentamientos con comunidades en ocho regiones del país. Estas interrupciones provocaron pérdidas de S/7.000 millones en PBI y S/1.791 millones en recaudación fiscal, según datos del Instituto Peruano de Economía (IPE).

Torreblanca señaló que el Estado debe asumir un rol más activo, no solo como mediador y garante del diálogo, sino también fortaleciendo su presencia institucional en las zonas de influencia minera y manteniendo una estrategia firme contra la minería ilegal.

Necesitamos empleos formales y seguros, pero para eso se requiere que las autoridades faciliten canales efectivos de comunicación y resuelvan los conflictos de manera oportuna”, puntualizó.

