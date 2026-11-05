A través de un acto protocolar, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) comenzó oficialmente las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. El proyecto inicia con una inversión superior a los US$200 millones y comprende una primera etapa en la que se rehabilitará de manera integral la pista de aterrizaje y se implementarán nuevos sistemas de drenaje pluvial interno y externo.

Este último componente, desarrollado fuera del terreno de la concesión, contará con una red de canalización de más de 4 kilómetros hacia el río Coata, mejorando la infraestructura y seguridad aeroportuaria y de la población aledaña, frente a las temporadas de lluvias.

El acto contó con la presencia de la directora general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Marín Ugarte, el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio Castro y el gobernador de la Región Puno, Richard Hancco, así como autoridades regionales y representantes de la compañía.

“Esta obra representa un paso fundamental para fortalecer la infraestructura aeroportuaria de Juliaca y responder a las necesidades que plantea el crecimiento de la conectividad aérea en la región. Como operadores aeroportuarios, tenemos el compromiso de contribuir al desarrollo de las ciudades donde estamos presentes, impulsando infraestructura más segura, eficiente y preparada para acompañar su crecimiento”, señaló Alberto Huby, gerente general de Aeropuertos Andinos del Perú.

La estrategia integral en esta sede también contempla intervenciones de gran envergadura como la ampliación en su terminal que pasará de 3,471 m2 a 5,635 m2, con una inversión mayor a los US$30 millones, además se ha previsto la inversión de US$24 millones en un nuevo cerco perimétrico.

Los trabajos tendrán una duración estimada de 20 meses y buscan mejorar la continuidad y confiabilidad de las operaciones, así como preparar al aeropuerto para atender la demanda esperada de transporte aéreo durante los próximos años. La modernización responde al crecimiento sostenido de la demanda de transporte aéreo en el sur del país.

Este acuerdo viabiliza la inversión de más de US$470 millones para renovar los cinco terminales concesionados en el sur del país. Cabe destacar que, desde el inicio de la concesión en el 2011, AAP ha invertido cerca de US$25.8 millones en el terminal de Juliaca, logrando triplicar su tráfico: de 211 mil pasajeros en el 2010 a más de 650 mil en el 2025. Con este nuevo impulso, el aeropuerto se afianza como el segundo con mayor dinamismo en el sur del país (después de Arequipa), proyectando cerrar el 2026 con más de 680 mil pasajeros y sosteniendo una frecuencia de entre 14 y 16 vuelos diarios en la ruta Juliaca – Lima - Juliaca.