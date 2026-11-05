Los trabajos tendrán una duración estimada de 20 meses y buscan mejorar la continuidad y confiabilidad de las operaciones, así como preparar al aeropuerto para atender la demanda esperada de transporte aéreo durante los próximos años. Foto: EC.
Los trabajos tendrán una duración estimada de 20 meses y buscan mejorar la continuidad y confiabilidad de las operaciones, así como preparar al aeropuerto para atender la demanda esperada de transporte aéreo durante los próximos años. Foto: EC.
Por Redacción EC

A través de un acto protocolar, Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) comenzó oficialmente las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac de Juliaca. El proyecto inicia con una inversión superior a los US$200 millones y comprende una primera etapa en la que se rehabilitará de manera integral la pista de aterrizaje y se implementarán nuevos sistemas de drenaje pluvial interno y externo.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?