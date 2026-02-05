Julio Velarde: “Dentro del mundo desarrollado, Estados Unidos va aumentando su peso y eso tiene consecuencias geopolíticas”

El presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, indicó que hay un consenso de los bancos centrales sobre el crecimiento global sea incluso mayor que el 2025.

“Es sorprendente como más gente espera que se crezca más este año que lo que se creció el 2025, un poco más de la mitad. Y sí hay cierto optimismo en el mundo de que este crecimiento se puede lograr”, comentó el funcionario durante su presentación en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”— organizado por El Comercio y América Multimedia—, adelantó la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Estados Unidos será la economía más desarrollada

En medio de esta perspectiva de crecimiento, destacó que Estados Unidos será el más beneficiado, incluso más que cualquier otra economía de gran escala.

“En toda proyección que he visto para crecimiento en los próximos 2 años o 4 años, Estados Unidos crece más que cualquier otro país desarrollado. Dentro del mundo desarrollado, Estados Unidos va aumentando su peso y eso tiene consecuencias geopolíticas”, destacó.

Si bien las políticas de Trump frenaron el ingreso de capitales en abril del año pasado a este país, a raíz de la imposición de aranceles, esto no significa que las inversiones se hayan detenido, comentó el funcionario.

“Uno puede ver ingreso a mercado de renta fija, ingreso a mercado accionario, ingreso a fondos de money market positivo y más que en otros países. Y no es de sorprender. O sea, Estados Unidos tiene un déficit en cuenta corriente enorme, lo tiene que financiar con ingresos de capitales. Lo raro sería que no ingresan capital en Estados Unidos, no podría sostener su déficit”, agregó.

Para este año, el crecimiento de esta nación se mantendrá; aunque impulsado por factores diferentes como la inteligencia artificial e incentivos fiscales.

“En el caso norteamericano, el crecimiento viene impulsado por dos factores fundamentales: uno es la inversión en inteligencia artificial, data centers básicamente, que están impulsando fuertemente la construcción y el empleo en este momento. Y lo otro es el impulso fiscal de este ‘big beautiful bill‘ de Trump que también ayudará, al menos en el corto plazo”, refirió.

De otro lado, si bien admitió que la participación de China en el crecimiento mundial aumentó, explicó que esto no se debe a que Estados Unidos haya reducido su presencia, sino a la ‘perfomance’ de la costa de Europa, Japón, entre otros. Incluso a nivel de monedas, agregó que el dólar se mantiene por encima de cualquier divisa.

Políticas de Trump e impacto en el Perú

Velarde también opinó sobre las políticas de Donald Trump e indicó podría seguir golpeando al mundo, no obstante, el más afectado seguirá siendo Estados Unidos.

“Al que más afecta es Estados Unidos [...] Erosiona el crecimiento, hace que la economía sea menos eficiente y menos productiva, pero no causa recesión a corto plazo, hace que la comunidad sea menos eficiente, crezca menos al final. En nuestro caso, obviamente nos ha golpeado algo. Hay dos sectores que han sido bien golpeados. Joyería de oro ha sido golpeada, cables de cobre ha sido golpeada, pero lo demás está compitiendo bien. Hemos visto crecimiento de exportaciones tradicionales el más alto de la región. Todavía se comporta bastante bien”, mencionó.