Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), resaltó la estabilidad de la economía nacional, al proyectar un crecimiento de 3,1% para 2025.

“El Perú combina crecimiento, baja inflación, disciplina fiscal y confianza empresarial. Ofrece igualdad de condiciones para inversionistas locales y extranjeros, libre flujo de capitales y más de 20 tratados comerciales que abarcan el 69% del PBI mundial, factores que lo consolidan como un destino atractivo para la inversión en la región”, señaló Velarde, quien se sumó en Madrid a la delegación de empresarios y autoridades del sector público y privado que participan en el XVIII Roadshow Europa 2025 organizado por inPerú.

El titular del BCRP indicó que la inversión privada alcanzaría los US$54.000 millones al cierre de este año, lo que representa un incremento de 5% respecto al 2024, principalmente por el dinamismo de los proyectos mineros y de infraestructura.

A ello se suma el mayor interés de capitales internacionales, reflejado en el incremento de la participación de inversionistas extranjeros en bonos soberanos, que pasó de 40% en diciembre del 2024 a 44% en septiembre del 2025.

Velarde añadió que la inflación continúa entre las más bajas de la región (1,1% en agosto), en niveles comparables a los de economías desarrolladas. Asimismo, estimó que este indicador se mantendrá cercano al punto medio del rango meta (2%) durante el 2025 y 2026.

Tras la participación de Velarde, se desarrolló el Panel Ministerial “Defensa y promoción de la inversión privada en el Perú”, en la que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, destacaron la importancia de consolidar la confianza de los inversionistas y promover la competitividad del país.

Promperú, por su parte, organizó un evento paralelo denominado “Inversiones en la Industria del Turismo en Perú”, que reunió a representantes de cadenas hoteleras, desarrolladores y operadores hoteleros de los sectores público y privado de España, a quienes se les presentó una cartera de más de 40 proyectos de inversión hotelera ubicados en Arequipa, Cusco, Lima, Piura y Tumbes, cuyo valor estimado conjunto supera los US$ 300 millones.