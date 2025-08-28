Julio Velarde, presidente del BCR: “La autonomía (del Banco Central) es algo que debemos defender permanentemente”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, recibió la distinción de doctor honoris causa de la Universidad de Lima. Ante un auditorio lleno, el economista se convirtió en la quinta personalidad en obtener este reconocimiento de la casa de estudios, junto a figuras como Mario Vargas Llosa, el expresidente Fernando Belaúnde Terry y el exlíder soviético Mijaíl Gorbachov.

La universidad destacó los años de gestión de Velarde al frente del ente emisor, así como su papel en el fortalecimiento de la política monetaria del país. En su discurso de agradecimiento, el presidente del BCR atribuyó los principales logros alcanzados a la autonomía institucional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

“La estabilidad de precios la hemos conseguido, en gran medida, no solo por la calidad técnica de los profesionales que tenemos, sino por la autonomía del Banco Central. Esa autonomía, que hoy en día está siendo amenazada en diversos países”, señaló.

Velarde advirtió sobre los riesgos que enfrenta la independencia de los bancos centrales en distintas partes del mundo, lo que podría derivar en presiones inflacionarias a largo plazo. Mencionó ejemplos internacionales como el Brexit, la recesión de Japón y, más recientemente, el caso de Bolivia.

“Las presiones políticas son el interés de corto plazo. Bajar la tasa de interés para tener una ganancia temporal, después se paga con inflación, solo que no se nota en el corto plazo… Estados Unidos es un caso bastante claro. La presión es muy fuerte y ha removido a una directora de la Fed […] Ojalá que la sensatez prime realmente y esta amenaza que está afectando su autonomía y el manejo técnico de la política monetaria se disipen. Ojalá consigamos eso", agregó.

El economista remarcó que “la autonomía es algo que tiene que defenderse permanentemente” y recordó que, gracias a ella, el Perú ha logrado mantener bajo control su inflación en lo que va del siglo, e incluso ha registrado una de las menores tasas frente a otras economías de la región con moneda propia. “Somos autónomos, pero estamos limitados en cuanto a la posibilidad de hacer barbaridades”, destacó en referencia a las restricciones normativas que rigen al BCR.