Julio Velarde: “Lo que uno avanza en 25 años puede ser removido por un desmanejo macroeconómico importante”

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, cuestionó la forma en que el Perú ha manejado las controversias internacionales, que retrasan la inversión privada y ponen en peligro la estabilidad jurídica del país.

“No se ha tenido el cuidado suficiente cuando se han cortado concesiones, casi demagógicamente. Hay que pensar en las consecuencias. Necesitamos realmente que la seguridad jurídica esté presente en todos los campos si queremos atraer inversión”, señaló durante el debate “Panorama Económico y Político Nacional” en el último día de la Cumbre Minera de Perumin 37.

En el evento se expuso la existencia de 24 controversias internacionales que el Perú enfrenta en la actualidad, de las cuales el 46% corresponde al sector de energía y minas.

“Las controversias y el gasto fiscal que tendría el gobierno si las pierde se han triplicado en los últimos 10 años. Hoy tenemos una contingencia fiscal de entre 2 y 3 puntos del PBI, y gran parte de esto es por controversias entre inversionistas y el Estado”, precisó por su parte Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director del mencionado debate.

Director de debate: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto. Expositor: Julio Velarde, presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú. / HUGO PEREZ

Instituciones más fuertes

Para Velarde, el fortalecimiento institucional es fundamental para el Perú. Por lo tanto, subrayó la necesidad de contar con equipos técnicos sólidos tanto en el Ministerio de Economía como en otras carteras.

“ Cuando uno recuerda los funcionarios públicos que ha habido en los últimos 25 años y el peso que tenían, cómo conseguían imponer leyes en el Congreso, da pena lo que tenemos ahora ... Lo ideal sería tener más instituciones con un objetivo también bastante claro y que se dediquen a cumplir ese objetivo”, expresó.

De otro lado, planteó reforzar el Fondo de Estabilización Fiscal para proteger al país frente a una eventual caída de precios de exportación y que la inversión pública y privada no se detenga.

Mensaje al futuro presidente

Durante su exposición, Velarde envió un mensaje al empresariado minero, al señalar que “nunca el mundo ha estado tan bien” como ahora. No obstante, remarcó que ello no significa dejar de exigir al gobierno soluciones a problemas como la sobreregulación, sin perder el optimismo.

Asimismo, hizo un llamado al próximo gobierno para evitar escenarios de inestabilidad que puedan frenar el crecimiento.

“Los años 80 nos han costado 30 años de no crecer. Hemos perdido tres décadas por mal manejo macroeconómico. Todo lo que uno avanza durante 20 o 25 años puede ser removido simplemente por un desmanejo macroeconómico importante ”, advirtió.

Julio Velarde estuvo presente en Perumin 37.

Reconocimiento

Al cierre del debate, Velarde recibió un reconocimiento de la organización de Perumin, con un emotivo video donde, además de resaltar las cualidades profesionales y personales del funcionario, se conocieron sus principales deseos.

“Me gustaría que en pocos años el Perú tenga una democracia consolidada, con instituciones sólidas y la pobreza casi desaparecida. Me gustaría, en el caso del BCR, que se consolide el Perú con una inflación similar a países desarrollados y que en pocos años podamos tener una tasa de interés, incluso más baja que la de Estados Unidos, pudiendo tener un financiamiento barato para el gobierno y un crédito hipotecario más amplio que permita a más gente acceder a su vivienda”, señaló.