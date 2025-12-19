Julio Velarde: “[Los riesgos internos] no los veo de corto plazo, y hemos recibido pruebas de estrés realmente impresionantes”

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ajustó al alza su proyección de crecimiento económico para el cierre del 2025, al elevarla de 3,2% a 3,3%. Este desempeño estaría impulsado por un buen comportamiento de los sectores agropecuario (5%), manufactura primaria (3,5%), minería metálica (2,2%) y construcción (5,7%).

“Frente a la región, estamos en un crecimiento realmente positivo. Estamos entre los tres primeros este año y el próximo. Paraguay va a crecer muy bien este año y el siguiente si miramos a Sudamérica y México. Argentina este año crecerá más que nosotros; el próximo año veremos si crecemos más que Argentina. Pero estamos relativamente bien frente a Sudamérica y México”, destacó el presidente del BCR, Julio Velarde.

Para el próximo año, la proyección del BCR es crecer 3%, la economía mantendría una senda positiva pese a la cercanía de las elecciones presidenciales. “No parece notarse el efecto del calendario electoral sobre las expectativas [a 12 meses] hasta ahora, al menos”, comentó Velarde, en referencia a la encuesta de expectativas empresariales a doce meses que realiza el banco central.

No obstante, advirtió que existen riesgos que podrían afectar el desempeño económico en el 2026. En el ámbito externo, mencionó una eventual corrección en los precios de los commodities, los conflictos geopolíticos y amenazas como la imposición de aranceles. En el frente interno, señaló que la gestión del próximo gobierno podría influir en la evolución de la economía.

“No estamos vacunados contra los malos gobiernos. [Los riesgos internos] no los veo de corto plazo y hemos recibido pruebas de estrés realmente impresionantes. Ha sido sorprendente cómo algunos eventos no nos afectaron tanto”, refirió.

La inversión privada le sonríe al Perú

El BCR elevó de manera importante su proyección de crecimiento para la inversión privada al cierre de este año, al pasarla de 6,5% a 9,5%, según su último Reporte de Inflación. Este nuevo estimado responde a un mayor dinamismo de la demanda interna y a una recuperación más marcada de componentes clave, como la inversión residencial.

Durante la presentación del informe, Velarde señaló que el crecimiento incluso podría ser mayor. “Es posible que lleguemos a cerca de 10% en el crecimiento de la inversión privada al cierre del año”, afirmó, al destacar que el desempeño observado en los últimos meses ha superado las previsiones iniciales.

De esta manera, la inversión privada se consolidaría así como uno de los principales motores del crecimiento económico en el 2025, según el ente monetario.

Se proyecta que la inversión privada crezca 9,5 por ciento en 2025, dada la evolución observada de la inversión no residencial. Para 2026 y 2027 se proyecta un crecimiento de 5,0 por ciento, acumulando 3 años consecutivos de crecimiento de la inversión privada por encima del producto.

Exportaciones crecerían 14% este año

En cuanto a comercio exterior, Velarde destacó la mejora de nuestros términos de intercambio, que crecieron 17% este año, impulsados principalmente por las exportaciones mineras y tradicionales. En ese contexto, los precios de las exportaciones aumentaron 14%, mientras que los precios de las importaciones retrocedieron 2,4%, con una mayor incidencia del petróleo.

Para el cierre del año, el BCR proyecta un superávit comercial de US$32.893 millones y exportaciones por alrededor de US$90.000 millones. “En el año 2000, Argentina exportaba 3,8 veces más que nosotros. Este año, Perú exportará más que Argentina”, destacó.

Sin embargo, Velarde precisó que esta comparación se realiza en un contexto en el que el país vecino no atraviesa su mejor momento, pese a contar con un mayor potencial económico. Además, reconoció que el Perú aún se encuentra por debajo de otras economías de la región, como Chile, cuyas exportaciones superan los US$100.000 millones.

“No descarto que podamos [superar a Chile], pero es muy difícil dar una fecha. Ellos también tienen una riqueza de cobre muy grande. No me atrevo a proyectar eso, y también lo mencioné como dato, decirle a otro país “te vamos a pasar” no es muy elegante", comentó.

Tipo de cambio

En otro momento, destacó que el dólar podría mostrar una mayor fortaleza a nivel global en el 2026, en un contexto de cambios en la política monetaria de Estados Unidos y de expectativas limitadas de recortes en la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED).

Este escenario estaría influido, entre otros factores, por un eventual relevo en la presidencia de la FED a partir de mayo, ante el fin del periodo de Jerome Powell. Pese a ello, las señales actuales apuntan a que el margen para reducir la tasa de referencia seguirá siendo acotado.

La tasa de largo plazo que espera la FED es de 3% y, según sus propias proyecciones, no se estaría alcanzando ese nivel todavía el próximo año.

En ese contexto, Velarde señaló que las proyecciones de los bancos de inversión indican que “probablemente el dólar no se muestre tan débil este año”. Asimismo, explicó que no se observan intenciones agresivas por parte de la FED de aplicar recortes recurrentes en su tasa de referencia que presionen a la baja a la moneda estadounidense.

