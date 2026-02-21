Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, fue homenajeado por el Colegio de Ingenieros del Perú en el marco de un reconocimiento a sus dos décadas al frente del ente monetario.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Elecciones 2026: Ningún plan de gobierno plantea manejo sostenible de las finanzas
Perú

Elecciones 2026: Ningún plan de gobierno plantea manejo sostenible de las finanzas

Julio Velarde: “No podemos permitir que los vientos favorables que impulsan la economía se disipen”
Perú

Julio Velarde: “No podemos permitir que los vientos favorables que impulsan la economía se disipen”

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?
Perú

Dólar firme y bolsa sin sobresaltos: ¿qué esperan los mercados tras la llegada de José Balcázar al sillón presidencial?

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió
Perú

El directorio de Petro-Perú remueve a la gerente general Rita López: esto fue lo que sucedió