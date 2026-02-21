Julio Velarde: “No podemos permitir que los vientos favorables que impulsan la economía se disipen”

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, fue homenajeado por el Colegio de Ingenieros del Perú en el marco de un reconocimiento a sus dos décadas al frente del ente monetario.

Durante su intervención, Velarde destacó la mejora de los principales indicadores macroeconómicos, entre ellos la fortaleza y apreciación del sol, así como la posición del Perú frente a otros países de la región en el control de la inflación.

Señaló que hace más de 12 años no se observaban cifras de crecimiento tan favorables y atribuyó este desempeño a factores como los altos precios de los ‘commodities’; además, resaltó el avance de la inversión privada a tasas de dos dígitos.

En ese contexto, advirtió que el escenario actual ofrece “vientos favorables” para la economía que no deberían desaprovecharse. “No podemos arriesgar estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente puedan disiparse. Y esa es la tarea del nuevo gobierno: que no se interrumpa realmente esta dinámica favorable”, afirmó.

Como ejemplo del dinamismo económico, mencionó que el empleo privado creció 6,5% en 2025 y la masa salarial 9% el mismo periodo, lo que ha fortalecido la capacidad de gasto de los hogares y el consumo.

“¿Se imaginan qué es que la capacidad de gasto crezca 9%?, ¿cómo dinamiza eso el consumo? Y no me están diciendo que por retiros de AFP; no tiene nada que ver. La masa en sueldos crece 9% cuando realmente tiene ciertos precios excepcionales”, sostuvo. Añadió que el Perú fue el país de la región donde más aumentaron las exportaciones no tradicionales el año pasado, con un crecimiento de 15% en volumen.

Velarde también expresó su preocupación por la posibilidad de que este ciclo se interrumpa por un manejo económico inadecuado, como ocurrió en décadas pasadas.

“Para la gente que no ha visto los 70 y los 80, no puede imaginarse lo que era eso, y no solo en inflación, que es el empobrecimiento al final, sino realmente la caída de la economía. En los 80, hubo tres años con caída de producto de más de 10%. El 2003 recuperamos el ingreso per cápita del 67; 36 años de crecimiento cero en per cápita […]hubo obviamente conflicto con Sendero, pero no fue el factor principal. Fue el desmanejo macroeconómico lo que causó esto”, mencionó.

Finalmente, subrayó que los periodos de bonanza deben aprovecharse para consolidar un marco de reglas que favorezca el crecimiento sostenido. “Todos los momentos buenos hay que aprovecharlos y, cuando hay un marco económico y de reglas de juego que favorezca el crecimiento, hay que buscar que este marco se mantenga”, indicó.

Asimismo, agradeció el reconocimiento y precisó que los resultados del banco responden al trabajo de un equipo amplio y meritocrático.

Del reconocimiento

El homenaje a Julio Velarde se realizó en el marco de la Cumbre Minera Energética de Alto Nivel, donde también se rindió tributo al legado de los pioneros de la minería nacional. En este espacio se destacó, de manera póstuma, a 19 personalidades, entre ellas Antonio Raimondi, Eduardo de Habich, Elías Malpartida Franco, etc.